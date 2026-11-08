Peran Sentral Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Inspektur Jenderal Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lainnya.

Inspektur Jenderal Slamet Uliandi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Penetapan ini dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri, menyusul sebelumnya tiga tersangka lainnya yang telah ditetapkan status hukumnya.

Detail Peran Supervisi di MC Bareskrim

Slamet Uliandi memiliki posisi strategis dan signifikan dalam rantai komando operasional penyadapan tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri, ia memegang kewenangan supresif untuk menyetujui atau menolakkan permintaan penyadapan data.

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Saksi-saksi dan bukti menunjukkan bahwa Slamet memberikan persetujuan eksplisit kepada Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso untuk melakukan kegiatan penyadapan di antara tahun 2025 hingga 2026. Kewenangan ini mencakup notifikasi teknis untuk mengaktifkan atau menghapus arsip data komunikasi elektronik yang telah dicuri.

Keputusan krusial lainnya terjadi pada awal Oktober 2026. Ketika Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution (dalam dokumen polisi sering disingkat sebagai tersangka AS) meminta izin untuk menghapus jejak digital hasil penyadapan selama ini, Slamet Uliandi (disingkat SU) langsung meng-ACC permintaan tersebut. Pernyataan ini dikonfirmasi secara publik oleh Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Suhermanto.

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Kronologi Karier dan Hubungan dengan Listyo Sigit

Karier Slamet Uliandi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat panjang dan melekat erat dengan struktur teknologi informasi. Ia telah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim sejak tahun 2010 hingga 2019. Kemudian, ia memimpin Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tahun 2020 setelah mengisi periode singkat sebagai Kepala Biro Pembinaan Operasi.

Pada tahun 2021, Slamet ditunjuk menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri. Ia bertahan di posisi vital ini hingga Oktober 2026, yang mana periode jabatannya selaras dengan masa tugas Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri periode 2021-2026. Listyo Sigit dianggap telah mempertahankan Slamet dalam struktur komando meskipun ada isu kesehatan.

Kondisi Kesehatan dan Putusan Bebas Tahanan

Berbeda dengan tiga tersangka sebelumnya yang ditahan di Rutan Mako Brimob Depok, Slamet Uliandi diputuskan tidak ditahan oleh penyidik. Alasan utama keputusan ini adalah kondisi kesehatannya yang memprihatinkan. Informasi dari lapangan mengungkapkan bahwa Slamet mengalami stroke sejak akhir tahun 2024.

Saksi mata di kompleks perumahan Slamet di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengonfirmasi perubahan drastis pada fisik sang jenderal bintang dua. Seorang petugas satpam bernama JJ menyebutkan bahwa sebelum stroke, Slamet dikenal sebagai sosok tinggi dan tegap yang rajin berolahraga, namun kondisinya memburuk secara tiba-tiba.

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Warga sekitar juga melaporkan bahwa kehadiran Slamet di publik menghilang pasca-kasus ini mencuat. Tidak ada aktivitas fisik terlihat di kediamannya, dan polisi juga tidak terlihat melakukan penyelidikan langsung di lokasi tersebut dalam beberapa hari terakhir. Ketidakhadiran fisik ini menjadi faktor penentu dalam penentuan tindak pidana selanjutnya.

Fungsi Divisi TIK dan Tanggung Jawab Hukum

Divisi TIK Polri, yang dipimpin oleh Slamet selama lima tahun, memiliki fungsi fundamental sesuai Peraturan Polri Nomor 13 Tahun 2024. Divisi ini bertugas sebagai pengawas dan pembantu pimpinan Kapolri dalam pengelolaan teknologi komunikasi, sistem data, serta mitigasi ancaman siber.

Menurut Penasihat Senior Laboratorium 45 (LAB 45), Muradi, Divisi TIK merupakan tulang punggung operasional kepolisian modern. Namun, Muradi menekankan bahwa status sebagai pejabat pendukung teknologi tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran terhadap privasi dan penyadapan ilegal yang terjadi di bawah naungan jabatannya.