Peran LN HAM Krusial dalam Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Pati

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menekankan peran penting lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia mengecam keras tindakan kejahatan seksual tersebut dan menuntut negara hadir secara aktif. Kasus ini melibatkan sedikitnya 50 santriwati yang umumnya masih duduk di bangku kelas VII hingga IX SMP.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menekankan peran penting lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah.

Ia mengecam keras tindakan kejahatan seksual tersebut dan menuntut negara hadir secara aktif. Menurutnya, lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus segera turun tangan untuk melakukan investigasi dan menjangkau korban. Kasus ini, kata Mafirion, bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi pelanggaran HAM yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.

Ia menegaskan bahwa kasus ini melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, sebagian besar korban diduga masih di bawah umur, sehingga juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Mafirion meminta LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk segera mengambil langkah proaktif tanpa harus menunggu laporan formal. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan identitas dan keamanan fisik bagi korban untuk mencegah intimidasi selama proses hukum berlangsung.

LPSK, menurutnya, harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga harus terus dilakukan agar proses peradilan benar-benar berpihak pada korban. Komnas HAM didorong untuk melakukan investigasi independen, sementara Komnas Perempuan dan KPAI diminta untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan berorientasi pada perlindungan anak. Para LN HAM juga diminta untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kasus serupa terulang.

Lebih jauh, Mafirion mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku demi memberikan efek jera yang nyata dan rasa keadilan bagi korban. Ia menuntut negara hadir secara nyata, cepat, dan terkoordinasi. Sebagai wakil rakyat, Mafirion berdiri bersama para korban dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Tanpa keterlibatan aktif lembaga negara, korban akan terus berada dalam posisi rentan.

Sebelumnya, sedikitnya 50 santriwati diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para korban umumnya masih duduk di bangku kelas VII hingga IX SMP. Beberapa korban merupakan anak yatim piatu atau berasal dari keluarga miskin yang bergantung pada pendidikan gratis di pesantren tersebut. Kepolisian Resor Kota Pati telah menetapkan pengasuh pesantren berinisial AS sebagai tersangka. Meskipun telah berstatus sebagai tersangka, AS hingga kini belum ditahan





