Peran Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan Ditakuti Tak Bermanfaat, Akibat Harga Minyakita Tetap Tinggi

Peran Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan ditakuti tak bermanfaat, akibat harga eceran tertinggi (HET) Minyakita masih tinggi dengan menembus Rp20.000 per liter. Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai perombakan kabinet yang diyakini untuk memperbaiki kerja dan tata kelola kementerian/lembaga Presiden Prabowo menjadi percuma, apabila kepentingan masyarakat umum justru tidak begitu diperhatikan.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai perombakan kabinet yang diyakini untuk memperbaiki kerja dan tata kelola kementerian/lembaga Presiden Prabowo menjadi percuma, apabila kepentingan masyarakat umum justru tidak begitu diperhatikan. Ketidakbecusan Zulhas dalam memastikan harga Minyakita terjangkau karena memang dihadirkan sebagai minyak goreng subsidi, justru akan memberikan dampak negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

"Sayangnya pemerintah akan dianggap abai dalam kinerja, berupa kemampuan negara menjaga keterjangkauan harga dan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap distribusi," tutur Efriza. Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, jika kebijakan tidak sensitif terus dihadirkan mska kondisi masyarakat bawah yang terdampak besar.

"Maka pemerintah akan dinilai gagal menghadirkan stabilitas harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar rakyat," tegasnya. Kegagalan Zulhas akan memengaruhi persepsi publik akan keberhasilan swasembada pangan Pemerintahan Prabowo, jadi kinerja Zulhas yang tak becus menghadirkan sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo," demikian Efriza menambahkan





