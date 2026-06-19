Peran Frans Antoni dalam Jaringan Narkotika Fredy Pratama

Frans Antoni berperan sebagai pengendali keuangan dan operasional sindikat narkotika Fredy Pratama, menggunakan money changer ilegal dan cryptocurrency untuk mencuci uang.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap peran vital Frans Antoni dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin oleh Fredy Pratama . Frans Antoni tidak hanya bertindak sebagai pengendali keuangan, tetapi juga mengelola operasional lapangan dan memastikan kelancaran distribusi dana hasil kejahatan.

Selama kurang lebih tujuh tahun, ia secara rutin mengangkut uang tunai dari Indonesia ke Thailand dengan frekuensi dua hingga tiga kali setiap bulan. Metode yang digunakan sangat canggih, termasuk memanfaatkan money changer ilegal di Malaysia, Thailand, dan Indonesia untuk menukarkan uang pecahan 1.000 dolar Singapura menjadi mata uang lokal. Selain itu, Frans juga menggunakan cryptocurrency sebagai alat untuk memudahkan transfer dana tanpa deteksi otoritas. Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa sindikat Fredy Pratama memiliki jaringan yang sangat terstruktur dan sulit dilacak.

Peran Frans Antoni sangat krusial dalam mempertahankan rantai keuangan sindikat. Ia bertanggung jawab mengoordinasikan pengiriman uang melalui berbagai jalur, termasuk menggunakan jasa money changer yang tidak terdaftar secara resmi. Uang hasil penjualan narkotika dikumpulkan di beberapa titik di Indonesia, kemudian diangkut ke Thailand untuk disimpan atau diinvestasikan kembali. Modus ini berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi berkat penggunaan sistem keuangan tradisional dan digital secara bergantian.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan bahwa pihaknya terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh aliran dana dan aset yang dimiliki oleh sindikat. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum di Malaysia, Thailand, dan Singapura telah dilakukan untuk memblokir aset dan menangkap pelaku lain yang masih buron. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana jaringan narkotika modern menggunakan kombinasi metode konvensional dan teknologi untuk mencuci uang.

Penggunaan cryptocurrency, misalnya, memberikan anonimitas yang tinggi sehingga sulit dilacak oleh aparat. Sementara itu, money changer ilegal berfungsi sebagai sarana untuk mengonversi uang tunai dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan. Polri menegaskan komitmennya untuk terus membongkar sindikat narkotika lintas negara, terutama yang melibatkan tokoh kunci seperti Frans Antoni. Masyarakat diimbau untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika dan pencucian uang.

Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkotika dan aset ilegal yang merugikan negara dan generasi muda





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frans Antoni Fredy Pratama Narkotika Pencucian Uang Bareskrim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petra Niasi, Istri Frans Antoni Berpotensi Jadi Tersangka TPPU Gembong Narkoba Fredy PratamaPetra Niasi turut diamankan dalam operasi penangkapan di Malaysia tersebut kini terancam ikut terseret dalam pusaran kasus TPPU Fredy Pratama

Read more »

Frans Antoni, Kaki Tangan Gembong Narkoba yang Kendalikan Peredaran dan Uang Fredy PratamaPenangkapan Frans Antoni di Malaysia ungkap jaringan narkoba Fredy Pratama. Polisi amankan pengendali uang dan peredaran narkoba sejak 2009 di Jakarta.

Read more »

Polri ungkap peran Frans Antoni kelola keuangan jaringan Fredy PratamaDirektorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan peran Frans Antoni dalam mengelola keuangan jaringan gembong narkotika Fredy ...

Read more »

Polri akan periksa istri Frans Antoni terkait jaringan Fredy PratamaDirektorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri akan memeriksa istri Frans Antoni yang berinisial PN untuk mendalami jaringan gembong ...

Read more »