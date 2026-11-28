Peradi Profesional melaksanakan Ujian Profesi Advokat 2026 secara serentak di enam perguruan tinggi dengan sistem CBT untuk memastikan objektivitas dan standar kompetensi advokat.

Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional atau Peradi Profesional resmi menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat 2026 untuk pertama kalinya dengan menggunakan sistem Computer Based Test atau CBT. Pelaksanaan ujian ini dilakukan secara serentak pada hari Sabtu tanggal 28 November yang lalu di enam perguruan tinggi mitra yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Penerapan CBT untuk Standarisasi dan Transparansi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Profesional, Profesor Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menegaskan bahwa transisi ke sistem CBT merupakan langkah strategis dalam pembaruan mekanisme seleksi calon advokat. Penerapan teknologi ini dirancang untuk mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penilaian kompetensi peserta ujian.

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Sistem berbasis komputer ini juga bertujuan untuk menjaga standardisasi pelaksanaan ujian di seluruh daerah. Dengan demikian, setiap peserta memiliki peluang dan perlakuan yang sama tanpa dipengaruhi oleh faktor geografis atau variasi penyelenggara lokal, sehingga integritas seleksi dapat terjaga dengan lebih baik.

Antusiasme Tinggi dan Komitmen Kualitas

Data pendaftaran menunjukkan bahwa terdapat 465 peserta yang mengikuti ujian pada gelombang perdana ini. Angka tersebut mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para calon advokat terhadap pelaksanaan ujian yang diorganisir oleh Peradi Profesional. Kehadiran peserta dalam jumlah besar ini menjadi indikator positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

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Profesor Harris menekankan bahwa Peradi Profesional tidak sekadar mengejar peningkatan kuantitas jumlah advokat yang terdaftar. Fokus utama organisasi ini adalah memastikan kualitas, kompetensi, integritas, serta tanggung jawab moral setiap anggota baru sebelum mereka resmi menjalankan profesi hukum di Indonesia.

Peran Akademik dan Langkah Masa Depan

Keterlibatan enam perguruan tinggi mitra dalam penyelenggaraan Ujian Profesi Advokat 2026 berbasis CBT ini merupakan wujud konkret komitmen Peradi Profesional dalam memperkuat hubungan antara dunia akademik dan praktik profesi advokat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan relevasi kurikulum pendidikan hukum dengan kebutuhan standar profesional di lapangan.

Ke depan, Peradi Profesional berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem pendidikan dan seleksi calon advokat yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengembangan sistem ini akan tetap berpegang teguh pada standar keilmuan, etika profesi, dan kehormatan advokat sebagai fondasi utama dalam menghasilkan tenaga hukum yang handal dan berintegritas.