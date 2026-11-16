Peradi Profesional menandatangani MoU dengan Yayasan dan Universitas Tarumanagara untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan etika profesi advokat melalui pendidikan hukum.

Dewan Pimpinan Nasional Peradi Profesional memperluas jejaring strategis dalam sektor pendidikan hukum dan pengembangan kompetensi advokat melalui kemitraan resmi dengan Yayasan Tarumanagara, Universitas Tarumanagara, dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan secara resmi di Ruang Rapat Besar Yayasan Tarumanagara, yang berlokasi di Kampus I Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada hari Senin tanggal 16 November. Langkah ini menandai awal dari kolaborasi institusional yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan praktik lapangan di bidang profesi hukum.

Mekanisme Kolaborasi Akademik dan Profesional

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rangkaian dokumen legal yang mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman antara Yayasan Tarumanagara dengan Peradi Profesional, Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Tarumanagara, serta perluasan kerja sama khusus kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Kerangka kerja sama ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis, di mana para akademisi dan praktisi hukum dapat saling bertukar pengetahuan, metodologi, dan pengalaman langsung di pengadilan maupun dalam konsultasi hukum.

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Dalam pelaksanaannya, Peradi Profesional berkomitmen untuk tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menindaklanjuti kesepakatan kelembagaan tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata yang memberikan manfaat konkret bagi perkembangan pendidikan hukum di Indonesia. Fokus utama dari mekanisme ini adalah peningkatan keterampilan praktik hukum, serta penguatan aspek etika dan tanggung jawab profesi advokat agar sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

Perspektif Ketua Umum Peradi Profesional

Ketua Umum Peradi Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif kerjasama ini dan menilai bahwa kesepakatan kelembagaan harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi pendidikan hukum. Prof. Harris menegaskan bahwa hubungan erat antara dunia akademik dan praktik profesi hukum adalah kunci utama untuk menghasilkan advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

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Menurut Prof. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., kerjasama ini diharapkan dapat membuka ruang luas bagi berbagai aktivitas pengembangan profesi, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hukum, seminar-seminar hukum nasional, penelitian-penelitian akademis, serta program pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama ini juga akan mendorong pengembangan Program Karya Pengabdian Advokat dan Penegakan Hukum serta Profesionalitas Advokat untuk memperkuat fondasi profesi advokat di Indonesia.

Dampak Nyata bagi Kompetensi Advokat

Komitmen Peradi Profesional melalui hubungan dengan Yayasan Tarumanagara, Universitas Tarumanagara, dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menegaskan adanya niat kuat untuk mempererat keterkaitan antara dunia akademik dengan praktik profesi hukum secara berkelanjutan. Tujuannya adalah demi menghasilkan advokat yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesionalnya di tengah masyarakat.

Dampak jangka panjang dari kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat umum, karena advokat yang memiliki dasar pendidikan yang kuat dan pemahaman etika yang mendalam cenderung lebih mampu menangani kasus-kasus hukum dengan lebih baik. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi organisasi profesi lainnya dalam menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan standar profesionalisme di berbagai sektor profesi.