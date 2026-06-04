Peradi Bersatu Desak Penahanan Roy Suryo cs, Kuasa Hukum Bantah Berkas P21

Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta untuk menahan Roy Suryo cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo melalui kuasa hukum membantah berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21).

Organisasi advokat Peradi Bersatu kembali menyuarakan desakan keras kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk segera menahan tersangka kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu, 3 Juni 2026. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menegaskan bahwa penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan sangat mendesak dilakukan sebelum tahap dua proses hukum. Menurut Ade, pihak kepolisian sudah memiliki cukup bukti untuk menahan para tersangka, dan keterlambatan penahanan justru dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Para advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu juga meminta Kejati DKI Jakarta untuk segera menyikapi desakan tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan, mereka akan meminta Jaksa Agung RI Burhanuddin untuk turun tangan langsung. Hal ini menunjukkan keseriusan Peradi Bersatu dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Kasus ini bermula dari tudingan Roy Suryo dan sejumlah pihak lain yang menyebut ijazah Presiden Jokowi palsu.

Tudingan tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan naik ke tahap penyidikan. Namun, hingga saat ini, Roy Suryo cs belum juga ditahan meskipun statusnya sudah menjadi tersangka. Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo membantah bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Ahmad Khozinudin, kuasa hukum Roy Suryo, menegaskan bahwa belum ada satu pun dokumen dari kejaksaan yang menyatakan berkas perkara P21.

Ia juga mengkritik pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin yang dianggap tidak tegas. Menurut Roy Suryo, pernyataan Kombes Iman tidak menyebut kata P21 atau lengkap, sehingga ia meragukan klaim kepolisian tersebut. Kombes Iman Imanuddin sebelumnya menyatakan bahwa berkas perkara yang dikirim ke Kejati DKI Jakarta sudah tidak perlu pemenuhan kekurangan lagi. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 2 Juni 2026.

Namun, bagi Roy Suryo, pernyataan tersebut masih ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum. Kontroversi ini menunjukkan kompleksitas penanganan kasus yang melibatkan tokoh publik dan mantan pejabat. Peradi Bersatu terus mendesak transparansi dan ketegasan hukum. Mereka berharap kasus ini tidak mandek dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan tuduhan.

Masyarakat pun menanti kejelasan status hukum Roy Suryo cs, apakah akan segera ditahan atau masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi tuntutan utama dalam kasus yang telah menyita perhatian publik ini





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Roy Suryo Ijazah Palsu Jokowi Peradi Bersatu Polda Metro Jaya

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