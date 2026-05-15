Per verhaltenoker dunia, kebangkrutan CREA dog: Film terbaru bisa jadi film birokrasi?

Prancis datang ke turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan status unggulan juara. Kedalaman skuad yang dimiliki membuat persaingan di setiap posisi berlangsung sangat ketat.

Namun, ketatnya persaingan itu memakan korban. Sejumlah pemain yang tampil cukup impresif di level klub justru gagal mendapatkan tempat di skuad utama Prancis. Di antaranya ada Eduardo Camavinga. Selain itu masih ada empat pemain lain yang juga dicoret meski punya kontribusi besar bersama klub masing-masing sepanjang musim 2025/2026, tetapi tetap tidak berhasil meyakinkan Deschamps.

Liam Rosenior memberi instruksi kepada Wesley Fofana dalam laga Chelsea vs Manchester City di Premier League 2025/2026, Minggu (12/4/2026). Khephren Thuram sebenarnya menikmati musim yang cukup positif bersama Juventus. Gelandang bertubuh jangkung itu tampil reguler dan menjadi salah satu motor permainan Bianconeri di Serie A. Thuram menunjukkan kontribusi seimbang dalam menyerang maupun bertahan. Ia tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi bersama Juventus musim ini.

Pemain berusia 25 tahun tersebut juga mencatatkan empat gol dan empat assist sepanjang musim 2025/2026. Sayangnya, performa apik itu belum cukup untuk menembus skuad Prancis. Deschamps lebih memilih nama-nama seperti Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, hingga gelandang AS Roma yakni Manu Kone untuk mengisi lini tengah Les Bleus. Kingsley Coman menjadi salah satu nama paling mengejutkan yang tidak masuk skuad Prancis.

Winger berpengalaman itu sebenarnya tampil cukup produktif sejak pindah ke Al Nassr. Bersama klub Arab Saudi tersebut, Coman langsung menjadi andalan di sektor sayap. Kecepatan dan kemampuan dribelnya masih menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Musim ini, Coman tercatat membukukan 15 gol dan 12 assist dari 39 laga di semua kompetisi bersama Al Nassr.

Kini ia di ambang membawa klubnya meraih gelar juara Liga Arab Saudi. Meski statistiknya cukup impresif, Deschamps tetap memilih wajah-wajah lain di lini depan Prancis macam Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, hingga Michael Olise. Faktor regenerasi dan kebutuhan taktik diyakini menjadi alasan utama absennya mantan winger Bayern Munchen tersebut





Prancis dan Brasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Didier Deschamps tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta mudaSebelumnya diketahui, Prancis dan Brasil telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Prancis di bawah racikan pelatih Didier Deschamps tampil dominan di kualifikasi, sementara Brasil lolos setelah menempati peringkat kelima zona CONMEBOL. Pelatih berusia 57 tahun itu tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dalam skuad pilihannya. Prancis sendiri berusaha kembali mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sejumlah keputusan dalam pemilihan skuad turut menjadi sorotan, salah satunya adalah pemilihan kiper ketiga Prancis. Situasi itu muncul setelah penjaga gawang PSG Lucas Chevalier mengalami cedera paha dan tidak masuk dalam skuad. Deschamps akhirnya memilih Robin Risser sebagai opsi tambahan di bawah mistar. Di lini depan, Jean-Philippe Mateta kembali dipanggil memperkuat Les Bleus. Penyerang Crystal Palace tersebut disebut mendapat keuntungan setelah Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles serius. Sementara itu, Randal Kolo Muani tidak masuk dalam daftar akhir skuad. Nasib serupa juga dialami top skor Ligue 1, Esteban Lepaul, yang gagal mendapat tempat di tim. Pemain sayap Timnas Prancis, Michael Olise, saat laga leg kedua perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia di Stade de France, Senin dini hari WIB (24-3-2025). Sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026, Prancis akan menjalani dua pertandingan persahabatan internasional. Les Bleus dijadwalkan menghadapi Pantai Gading di Nantes pada 4 Juni. Setelah itu, Prancis akan melawan Irlandia Utara di Lille pada 8 Juni. Dua laga tersebut menjadi persiapan terakhir Deschamps sebelum memasuki turnamen utama. Di Piala Dunia 2026, Prancis tergabung di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Mereka akan memulai perjalanan turnamen melawan Senegal pada 16 Juni sebelum menghadapi Irak dan Norwegia.

