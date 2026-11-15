Pep Guardiola Tolak Tawaran Timnas AS, Pochettino Siap Pulang

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat kehilangan kandidat utama karena Pep Guardiola mengambil cuti setahun. Mauricio Pochettino bersiap bergabung dengan Manchester United.

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat menghadapi situasi sulit setelah gagal mendapatkan persetujuan pelatih legendaris Pep Guardiola untuk posisi pelatih tim nasional. Keinginan kuat Guardiola untuk mengistirahatkan dirinya selama satu tahun penuh secara efektif menutup pintu bagi kemungkinan ia mengambil alih kendali strategi nasional AS, sebuah posisi yang kini menjadi sangat menggiurkan seiring dengan keputusan Mauricio Pochettino untuk mengundurkan diri.

Mekanisme Penolakan Cuti Satu Tahun

Pep Guardiola secara tegas menolak untuk kembali ke lapangan latihan, meskipun terdapat tawaran besar dari Amerika Serikat untuk memimpin skuad nasional. Pelatih berusia 55 tahun ini memutuskan untuk mengambil jeda panjang dari sepak bola profesional guna menjauh dari tekanan harian yang melelahkan, sebuah langkah yang telah ia rencanakan jauh hari sebelumnya.

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Menjauh dari hiruk-pikuk sepak bola bukan hal baru bagi pelatih asal Spanyol ini. Setelah keluar dari klub Barcelona pada tahun 2012 dan sebelum masa kejayaannya di Bayern Munich, ia pernah tinggal di dekat Central Park, New York, menikmati kehidupan tenang di luar stadion. Keinginan saat ini untuk cuti seharga satu tahun menunjukkan prioritas yang sama terhadap kesehatan mental dan keseimbangan hidup.

Para pejabat di Federasi Sepak Bola Amerika Serikat diperkirakan akan menghubungi Guardiola untuk mendiskusikan kemungkinan kepemipinannya di masa depan, memanfaatkan momen dekatnya akhir masa jabatan Pochettino. Namun, indikasi dari lingkungan terdekat sang pelatih tidak memberikan harapan positif, membuat posisi negosiasi menjadi sangat lemah bagi pihak manajemen tim nasional.

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Posisi Stakeholder dan Riwayat Internasional

Pep Guardiola memiliki rekam jejak yang jelas mengenai ketertarikannya pada dunia kepelatihan tim nasional. Ia tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk memimpin negara di panggung global, setelah kesuksesan besar di level klub dengan Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City. Kekagumannya pada sejarah sepak bola dunia, termasuk tim nasional Brasil, selalu menjadi pembicaraan dalam berbagai kesempatan.

Sebelumnya, Guardiola sempat melakukan pembicaraan serius dengan Federasi Sepak Bola Italia mengenai kemungkinan memimpin skuad Azzurri. Namun, ia menolak tawaran tersebut di musim panas tahun lalu, yang menyebabkan Federasi Italia memilih untuk mengembalikan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional untuk melanjutkan misi mereka.

Federasi Sepak Bola Inggris juga pernah menjadi perhatian Guardiola sebelum penunjukan Thomas Tuchel sebagai direktur teknik pada tahun 2024. Kekagumannya terhadap ikonisme tim nasional Inggris dan kaos kuningnya memperkuat keyakinan bahwa pengalaman internasional tetap menjadi tujuan jangka panjangnya, meskipun penundaan saat ini menggeser timeline rencana tersebut.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Ketertarikan pribadi Guardiola terhadap Amerika Serikat memang ada, mengingat pengalaman tinggalnya di New York dan kekagumannya terhadap negara tersebut. Namun, keterikatan emosional ini tidak cukup kuat untuk membuatnya mengubah keputusan keras mengenai masa depannya. Bagi para pejabat Amerika Serikat, tugas untuk meyakinkan Guardiola menjadi sangat sulit dan tampaknya mustahil dilakukan pada tahap ini.

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Dengan demikian, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mungkin terpaksa mencoret nama Guardiola dari daftar kandidat utama mereka. Tekanan waktu untuk memastikan identitas pelatih baru di jadwal agenda penting berikutnya menuntut mereka untuk segera mencari opsi alternatif yang lebih realistis dan tersedia.

Di sisi lain, Mauricio Pochettino bersiap mengakhiri tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat. Pelatih asal Argentina ini kian dekat untuk mengemban tanggung jawab teknis baru di Manchester United, menggantikan Michael Carrick yang menghadapi awal musim penuh kesulitan. Kepergiannya dari peran nasional membuka celah strategis yang mendesak.

Pochettino diperkirakan akan menjalani laga terakhirnya bersama Amerika Serikat melawan Haiti pada hari Rabu, sebagai leg kedua perempat final Nations League. Tim nasional AS meraih kemenangan besar dengan skor enam gol tanpa balas pada laga leg pertama, memberikan penutup yang manis sebelum peralihan peran.

Setelah menyelesaikan kewajiban internasionalnya, Pochettino akan segera memulai tantangan di liga klub dengan menghadapi Liverpool pada tanggal 22 November. Langkah ini menjadi ujian dini bagi kemampuannya mengembalikan kepercayaan pendukung United setelah krisis performa, sekaligus menutup bab baru dalam karirnya sebagai pelatih nasional Amerika.