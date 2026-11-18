Agen Pep Guardiola mengonfirmasi penolakan tawaran dari Arab Saudi. Pelatih Manchester City memilih menunda keputusan masa depan hingga musim depan dimulai.

Pepe Guardiola, pelatih kepala asal Spanyol yang baru saja mengakhiri masa jabatannya selama sepuluh tahun di Manchester City, secara tegas menolak tawaran kerja dari berbagai klub di Arab Saudi. Pernyataan resmi ini datang langsung dari wakil agennya, Oriol Orobitg, yang mengklarifikasi posisi sang pelatih terhadap berbagai kabar terkait masa depannya di dunia sepak bola internasional. Keputusan penolakan ini menunjukkan fokus Guardiola pada prioritas personalnya dibandingkan dengan peluang finansial besar dari Liga Arab Saudi.

Penolakan Tawaran Agent Orobitg

Oriol Orobitg, agen resmi Pepe Guardiola, menegaskan bahwa kliennya telah menerima beberapa proposal tawaran kerja dari Kerajaan Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Meskipun tawaran-tawaran tersebut disampaikan melalui perantara tanpa menyebutkan nama spesifik klub-klub yang berminat, Guardiola memilih untuk tidak bahkan mempertimbangkan opsi-opsi tersebut saat ini. Agen asal Spanyol tersebut menjelaskan bahwa tidak ada negosiasi aktif yang sedang berjalan antara Guardiola dan pihak-pihak di Timur Tengah.

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Agennya menambahkan bahwa Guardiola telah menetapkan batasan tegas terkait komunikasi soal masa depannya. Sang pelatih akan memulai diskusi resmi mengenai langkah karier selanjutnya hanya setelah musim kompetisi baru benar-benar dimulai. Ini merupakan keputusan final yang diambil Guardiola hingga saat ini, menandakan bahwa ia tidak terburu-buru dalam mencari pekerjaan baru pasca-kontraknya bersama Manchester City yang berakhir pada tahun 2026.

Legasi Sepuluh Tahun di Manchester City

Masa kepelatihan Guardiola di Manchester City berlangsung dari musim panas 2016 hingga tahun 2026, menjadikannya tenure terlama dalam sejarah kepelatihannya di satu klub. Periode sepuluh tahun ini menghasilkan era paling sukses dalam riwayat klub tersebut, di mana Guardiola membutuhkan hanya dua musim untuk meraih gelar Liga Inggris pertama bersama City pada musim 2017/18. Pencapaian bersejarah ini dicatatkan dengan mengumpulkan total 100 poin, sebuah prestasi yang belum pernah ditandingi oleh tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

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Kesuksesan Guardiola di Premier League berlanjut dengan kemenangan gelar liga di musim-musim berikutnya, yang puncaknya adalah pencapaian empat gelar juara Liga Inggris beruntun antara tahun 2021 dan 2024. Manajer asal Spanyol tersebut memimpin City menjadi tim pertama yang mencatatkan prestasi empat kali juara berturut-turut dalam satu liga domestik. Rekam jejak domestiknya semakin lengkap dengan raih treble bersejarah pada musim 2022/23, setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di final Liga Champions.

Jaringan Trofi dari Barcelona hingga Bayern Munich

Prestasi Guardiola di Manchester City merupakan kelanjutan dari dominasi global yang telah ia bangun sejak karier kepelatihannya dimulai bersama Barcelona pada tahun 2008. Ia menggantikan Frank Rijkaard dan langsung meraih treble bersejarah pada musim 2008/09, yakni LaLiga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Selama empat musim menangani Barcelona hingga tahun 2012, Guardiola mempersembahkan total 14 gelar, termasuk tiga gelar LaLiga, dua gelar Liga Champions, dua gelar Copa del Rey, dan tiga gelar Piala Super Spanyol.

Setelah rehat selama satu musim, Guardiola kembali ke dunia kepelatihan melalui Bayern Munich pada tahun 2013. Di sana, ia berhasil menjuarai Bundesliga di ketiga musim yang dipegangnya, ditambah dua gelar DFB-Pokal, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Namun, perjalanan di Bavaria tersebut berakhir tanpa gelar Liga Champions, di mana tim selalu terhenti di babak semifinal selama tiga musim yang ia jalani. Sepanjang karier globalnya, Guardiola telah meraih tiga gelar Liga Champions, dua bersama Barcelona pada tahun 2009 dan 2011, serta satu bersama Manchester City pada tahun 2023.

Masa Depan Setelah Meninggalkan Sepak Bola Eropa

Meskipun namanya terus dikaitkan dengan tawaran besar dari Arab Saudi, pernyataan agen Guardiola tidak menutup pintu bagi kemungkinan lain di masa depan. Pelatih asal Spanyol tersebut sebelumnya pernah mengungkapkan keinginan kuatnya untuk beristirahat setelah periode panjang bersama Manchester City berakhir. Ia menegaskan dalam pernyataan sebelumnya kepada Liga Primer Inggris bahwa ia akan menjauh dari dunia kepelatihan setelah kontraknya berakhir, tanpa menjamin apakah ia akan kembali ke profesi tersebut di kemudian hari.

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Di sisi lain, nama Guardiola juga terus muncul dalam berbagai laporan media yang menghubungkannya dengan peluang melatih tim nasional. Hal ini membuka spektrum kemungkinan yang luas bagi karier selanjutnya, baik berupa kepulangan ke level klub, pengalaman baru di luar sepak bola Eropa, maupun keikutsertaan dalam proyek pembinaan tim nasional. Hingga diskusi resmi dimulai menjelang musim depan, Guardiola tetap memilih untuk menikmati masa istrahat dan tidak terlibat dalam negosiasi kepelatihan aktif manapun.