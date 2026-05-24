Pep Guardiola: "Sangat lelah" dan meneteskan air mata setelah 10 tahun di Manchester City

Pep Guardiola mengakui bahwa ia merasa "sangat lelah" dan meneteskan air mata setelah masa jabatannya yang legendaris selama 10 tahun sebagai manajer Manchester City berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa pada hari Minggu.

Pelatih asal Spanyol ini, yang berhasil meraih 20 trofi selama satu dekade bersejarah di Etihad Stadium, menegaskan bahwa mundur sekarang adalah "keputusan yang tepat" baik bagi klub maupun para pemainnya. Guardiola tampak kesulitan menahan emosinya di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan. Pertandingan ini juga menandai penampilan terakhir bagi dua pemain andalan klub, Bernardo Silva dan John Stones.

Meskipun City sempat memimpin 1-0 berkat gol ke-11 Antoine Semenyo sejak ia bergabung dari Bournemouth pada Januari lalu, Aston Villa asuhan Unai Emery berhasil membalikkan keadaan. Dua gol Ollie Watkins di babak kedua memastikan juara Liga Europa itu merusak pesta perpisahan dengan meraih kemenangan 2-1. Mengomentari perpisahan yang penuh air mata itu, sang manajer berkata: "Saya tidak menangis, tetapi ketika saya melihat Bernardo menangis, saya pun menangis. Saya bilang jangan menangis, tetapi itu terjadi.

Itu adalah momen yang sangat istimewa. Emosi begitu meluap. Saya tidak akan pernah melupakannya.





