Banyak kesalahan dalam menyimpan daging kurban, seperti mencuci sebelum disimpan, menyimpan dalam kantong besar, atau membiarkan di suhu ruang terlalu lama, yang menyebabkan tekstur keras dan muncul bau saat dimasak. Berikut 7 langkah sederhana untuk menjaga kualitas daging selama penyimpanan di rumah.

2026 memperingati Idul Adha dimana banyak umat Muslim menyerahkan daging kurban untuk diolah dna disimpan.beberapa kesalahan dalam penyimpanan menyebabkan tekstur daging menjadi keras dan muncul bau saat dimasak, mengubah rasa dan memakan waktu lebih lama dalam proses memasak. sebenarnya, penyimpanan daging kurban tidak memerlukan cara rumit. kesalahan umum adalah mencuci daging sebelum disimpan, menyimpan dalam wadah besar sekali, atau membiarkannya terlalu lama di suhu ruang. langkah-langkah sederhana dapat menjaga kualitas daging tetap terjaga selama penyimpanan di rumah. berikut adalah 7 langkah penyimpanan yang efektif untuk daging kurban agar tetap mudah diolah tanpa perubahan tekstur yang mengganggu, yang dapat diterapkan dengan mudah di rumah. simak penjelasan lengkapnya pada hari Jumat (29/5). banyak orang mencuci daging kurban segera setelah diterima dengan anggapan bahwa itu membuatnya lebih bersih. namun,空气 yang menempel dapat mempercepat perubahan selama penyimpanan dan membuat permukaan daging lebih rentan terhadap perubahan di freezer. oleh karena itu, langkah pertama adalah menjaga daging kering sebelum disimpan. daging hanya perlu dipisahkan dari kotoran visual tanpa dibilas. jika ada sisa darah, gunakan tisu dapur atau kain bersih untuk membersihkan secara perlahan. langkah ini menjaga stabilitas daging selama disimpan beberapa hari atau minggu di pendingin rumah. mencuci sebaiknya hanya dilakukan ketika daging akan langsung diolah, untuk menjaga tekstur mudah dipotong.

Selain itu, daging yang tidakdicuciavant disimpan lebih mudah dipisahkan dalam jumlah kecil tanpa harus mencairkan seluruhnya. kesalahan lain adalah menyimpan seluruh daging dalam satu kantong besar. cara ini menyulitkan pengambilan sebagian tanpa mencairkan semua daging, dan freeze-thaw cycle memperburuk tekstur, membuat bagian dalam lebih keras. sebaiknya pisahkan daging sesuai kebutuhan harian, misalnya satu kantong untuk sop, satu untuk tumisan, satu untuk sate. langkah sederhana ini mempercepat pengambilan tanpa mengganggu sisa. ukuran potongan juga berpengaruh; potongan terlalu besar memerlukan waktu lama mencair, bagian luar bisa matang lebih dulu sementara dalam masih keras. pembagian sesuai kebutuhan memudahkan proses. penggunaan wadah yang tepat sangat penting. kantong tipis tanpa penutup rapat dapat menyebarkan aroma ke makanan lain dan udara freezer mempercepat perubahan tekstur. gunakan wadah plastik bertutup atau kantong khusus freezer yang bisa ditutup rapat. usahakan udara minimal di dalam wadah untuk menghindari kontak langsung dengan udara dingin yang bisa menyebabkan pembekuan cepat dan kerusakan. langkah ini menjaga aroma, mencegah kontaminasi, dan membuat freezer teratur. selain suhu, penyusunan daging di freezer juga berpengaruh. susun rapi agar udara dingin menyebar merata.

AGA some people memasukkan daging setelah dibiarkan lama di suhu ruang selama proses pembagian kurban, yang membuat suhu daging naik sebelum dibeku. daging hangat akan mengalami perubahan aroma lebih cepat saat disimpan. sebaiknya berikan waktu daging untuk mendingin di bagian bawah kulkas sebelum dipindahkan ke freezer. cara ini membantu pembekuan lebih stabil dan menjaga kualitas dibandingkan memasukkan langsung daging hangat ke freezer





