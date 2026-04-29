Penyidikan Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo di Bekasi Timur: Fokus pada Kelalaian Sopir dan Kewajiban Pemerintah

Penyidikan kecelakaan maut antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terus berlanjut. Fokus utama adalah dugaan kelalaian sopir taksi listrik Green SM dan kewajiban Pemerintah Kota Bekasi terkait keberadaan palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera. Polisi menggunakan metode Traffic Accidents Analysis (TAA) untuk mendapatkan data akurat. Selain itu, KNKT juga ikut mengusut penyebab pasti kecelakaan.

Kepala Seksi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Komisaris Polisi Sandhi Wiedyanoe, menyatakan bahwa gelar perkara diperlukan untuk menentukan strategi penyidikan dengan tepat. Ia menambahkan bahwa penyidikan akan dimulai pada minggu depan.

Fokus utama penyidikan adalah dugaan kelalaian sopir taksi listrik Green SM dan kewajiban Pemerintah Kota Bekasi terkait keberadaan palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Bekasi Timur. Polisi telah memeriksa sopir Green SM terkait insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Penyidikan juga menelusuri kewajiban Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan palang pintu kereta api sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian.

Sebelumnya, Korlantas Polri menggunakan metode Traffic Accidents Analysis (TAA) untuk mendapatkan data akurat terkait rangkaian peristiwa. Menurut Sandhi, kecelakaan berawal dari korsleting atau masalah elektrik pada taksi listrik di perlintasan Ampera. Selain itu, Polda Metro Jaya terus mengusut penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, juga akan mendatangi Stasiun Bekasi Timur untuk menguak penyebab pasti kecelakaan.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan pemulihan operasional layanan KA Jarak Jauh agar kembali normal secara bertahap pada 30 April 2026. Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa kereta tidak bisa rem mendadak untuk mencegah kecelakaan.

Selain itu, teknologi terbaru seperti OnePlus Ace 6 Ultra dengan baterai 8.600mAh dan Dreame F20 air fryer 6 liter juga menjadi topik pembicaraan. Di bidang hukum, putusan tiga tahun penjara terhadap Thio Stefanus Sulistio dalam perkara dugaan korupsi lahan Kementerian Agama di Lampung Selatan tidak sepenuhnya bulat, sementara Aris Murtopo ditahan Kejari Karanganyar terkait dugaan penggelapan retribusi PKL periode 2022–2025





Kecelakaan KRL KA Argo Bromo Penyidikan Polisi Kelalaian Sopir Kewajiban Pemerintah

