Penyidikan Kasus Korupsi Minyak Pertamina Masih Jalan, Riza Chalid Masih Buron, Bambang Irianti Tahanan Kota

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015 masih berjalan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa pemeriksaan saksi masih dilakukan, termasuk mengumpulkan alat bukti dan menelusuri aset-asetnya. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka di kasus ini. Mereka adalah beneficial owner Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER), Muhammad Riza Chalid dan rekannya Irawan Prakoso. Kemudian mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianti, Head of Trading Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd periode 2012-2014 Agus Bachtiar, Senior Trader PES periode 2009-2015 Mulyono, Crude Trading Manager PES Nurdin Prayitno dan mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Tafkir Husni. Jaksa menuding Irawan lewat perusahaannya dan perusahaan yang diduga terafiliasi memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, serta pengangkutan di PT Pertamina (Persero). Para tersangka disebut mengkondisikan tender hingga pemberian informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga memicu praktik mark-up dan membuat proses pengadaan tidak kompetitif. Akibatnya, pengadaan minyak mentah dan produk kilang menjadi lebih panjang dan mahal, khususnya untuk produk gasoline 88 (Premium) dan gasoline 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina. Dari tujuh tersangka tersebut, Riza Chalid masih menjadi buron, sementara Bambang Irianti berstatus tahanan kota karena tengah sakit.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited ( Petral ) periode 2008-2015 masih berjalan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa pemeriksaan saksi masih dilakukan, termasuk mengumpulkan alat bukti dan menelusuri aset-asetnya. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka di kasus ini. Mereka adalah beneficial owner Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER), Muhammad Riza Chalid dan rekannya Irawan Prakoso.

Kemudian mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianti, Head of Trading Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd periode 2012-2014 Agus Bachtiar, Senior Trader PES periode 2009-2015 Mulyono, Crude Trading Manager PES Nurdin Prayitno dan mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Tafkir Husni. Jaksa menuding Irawan lewat perusahaannya dan perusahaan yang diduga terafiliasi memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, serta pengangkutan di PT Pertamina (Persero).

Para tersangka disebut mengkondisikan tender hingga pemberian informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga memicu praktik mark-up dan membuat proses pengadaan tidak kompetitif. Akibatnya, pengadaan minyak mentah dan produk kilang menjadi lebih panjang dan mahal, khususnya untuk produk gasoline 88 (Premium) dan gasoline 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina. Dari tujuh tersangka tersebut, Riza Chalid masih menjadi buron, sementara Bambang berstatus tahanan kota karena tengah sakit





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korupsi Minyak Pertamina Kejaksaan Agung Penyidikan Kasus Duga Korupsi Pengadaan Minyak Mentah Petral Muhammad Riza Chalid Irawan Prakoso Bambang Irianti Agus Bachtiar Mulyono Nurdin Prayitno Tafkir Husni Penyidikan Kasus Korupsi Minyak Pertamina Buron Tahanan Kota

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kejagung Klaim Sudah Lacak Keberadaan Jurist Tan Buron Kasus ChromebookPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Soal Putusan MK, Kejagung Pastikan BPKP Masih Bisa Audit Kerugian Negara Bukan Cuma BPKPolemik soal siapa yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi akhirnya dijawab Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi

Read more »

Kejagung Pastikan Nadiem Makarim Telah Jadi Tahanan RumahKejagung memastikan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim, telah menjadi tahanan rumah.

Read more »

Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus SritexPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »