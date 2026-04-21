Penyidikan Impor Ponsel Ilegal Berlanjut: Polisi Geledah Ruko PT TSL di Sidoarjo

Penyidik Polri terus mengembangkan kasus impor ponsel ilegal dengan menggeledah ruko PT TSL di Sidoarjo setelah sebelumnya menyita puluhan ribu ponsel bernilai ratusan miliar di Jakarta.

Kepolisian Republik Indonesia melalui Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan resmi terkait pengembangan penyidikan kasus impor ponsel ilegal yang kini merambah ke wilayah Jawa Timur . Dalam operasi terbaru yang dilakukan pada Rabu, 22 April 2026, tim penyidik berhasil menyita aset di sebuah ruko milik PT TSL yang berlokasi di Sidoarjo.

Perusahaan tersebut diduga kuat berperan sebagai induk dari jaringan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyelundupkan ribuan perangkat telekomunikasi melalui jalur kargo udara di Bandara Internasional Juanda. Penindakan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penggerebekan sebelumnya di Jakarta, di mana pihak kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial DCP alias P dan SJ yang menjadi aktor kunci dalam operasi ilegal ini. Dalam proses penggeledahan di Sidoarjo, pihak kepolisian mengamankan satu unit truk ekspedisi yang memuat sejumlah paket logistik. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman menyeluruh terhadap isi paket tersebut untuk melengkapi berkas perkara. Sebagai gambaran besarnya skala kejahatan ini, operasi sebelumnya di Jakarta telah membuahkan penyitaan barang bukti yang sangat fantastis. Polisi mengamankan lebih dari 56 ribu unit iPhone, ribuan ponsel Android, serta belasan ribu aksesori gadget dengan total nilai estimasi mencapai lebih dari Rp235 miliar. Selain perangkat elektronik, ditemukan pula produk pakaian bayi dan mainan anak yang tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang menunjukkan adanya pelanggaran regulasi perdagangan yang luas, termasuk praktik penjualan melalui berbagai platform e-commerce yang merugikan konsumen dan negara. Di luar kasus perdagangan ilegal tersebut, dinamika berita nasional pada periode ini juga mencakup berbagai isu penting lainnya. Mulai dari perkembangan politik dalam negeri, di mana Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU PPRT, hingga isu ketegangan geopolitik yang diterima laporannya oleh Presiden terkait kondisi pertahanan keamanan. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai pencegahan keberangkatan belasan WNI yang hendak melakukan haji ilegal menggunakan visa kerja di Bandara Soekarno-Hatta, serta peristiwa internasional mengenai tindakan kontroversial tentara Israel di Lebanon. Beragam peristiwa ini mencerminkan kompleksitas situasi hukum, sosial, dan keamanan yang sedang dihadapi Indonesia maupun dunia internasional dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 2026 ini





