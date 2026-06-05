Penyidik KPK melakukan penggeledahan kediaman eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, terkait dengan kasus korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat.

Penyidik KPK menggeledah kediaman eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jalan Brawijaya III Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2026.

Penyidikan ini terkait dengan kasus korupsi di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Penyidik KPK memasuki rumah Silmy Karim pada pagi hari, dengan diiringi oleh polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Mereka melakukan penggeledahan dengan hati-hati, memeriksa setiap ruangan dan mencari bukti-bukti yang terkait dengan kasus korupsi. Silmy Karim merupakan salah satu orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini, dan penyidikan ini diharapkan dapat menemukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan mereka.

KPK telah melakukan penyelidikan yang intensif sebelum melakukan penggeledahan, dan mereka telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian, penyidikan ini diharapkan dapat menemukan kebenaran dan membantu dalam proses hukum yang akan datang. Penyidikan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi lainnya





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KPK Penyidik Korupsi Silmy Karim Imigrasi

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