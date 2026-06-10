Penyidik Korpolri Geledah Kantor Wijaya Karya di Jakarta Timur

Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kortastipidkor Polri) menggeledah kantor Wijaya Karya (WIKA) di Jakarta Timur, pada Selasa (9/6/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dalam dugaan tindak pidana korupsi Proyek yang dimulai sebagai bagian dari program strategis BUMN ini mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar dengan tambahan pinjaman senilai lebih dari Rp 462 miliar.

Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kortastipidkor Polri) menggeledah kantor Wijaya Karya (WIKA) di Jakarta Timur, pada Selasa (9/6/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dalam dugaan tindak pidana korupsi Proyek yang dimulai sebagai bagian dari program strategis BUMN ini mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar dengan tambahan pinjaman senilai lebih dari Rp 462 miliar.

WIKA sebagai bagian dari Konsorsium Kerjasama Operasi (KSO) Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku, ungkap Ngatemin dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026). Disampaikannya, sebagai perusahaan yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dalam setiap proses bisnisnya, perseroan mendukung dan menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dan transparan agar proses dapat berjalan dengan profesional.

Sebelumnya diberitakan penyidik Polri melakukan penggeledahan serentak di sejumlah lokasi di Jakarta, Gresik, dan Surabaya pada Selasa (9/6/2026). Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani, kata Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi. Adapun sejumlah lokasi yang digeledah penyidik yaitu kediaman Direktur Utama PT.

Multinas Indonesia Tjahjadi Djajadibrata di Surabaya, Kantor PT Multinas Tjahja Sejahtera, di Surabaya, dan PT Barata Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur. Hasil penggeledahan ini akan dianalisis dan didalami guna memperkuat pembuktian, termasuk dalam rangka penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta percepatan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya. Di kantor pusat WIKA, penyidik melakukan penyisiran di sejumlah ruangan di lantai 3 dan lantai 12 gedung Wika Tower 2.

Penggeledahan kita lakukan di kantor WIKA ya di lantai 3, lantai 12, gitu ya, dan tentunya di lantai itu banyak ruangan-ruangan yang kita akses, yang kita anggap atau kita duga ada bukti-bukti yang ada relevansinya dengan proses penyidikan yang kita laksanakan, ungkap Katim Penyidik Dittindak Kortas Tipidkor Polri Kombes Gunawan ditemui di lokasi. Dari hasil penggeledahan tersebut penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen. Penyidik juga terlihat membawa satu koper berwarna hitam saat meninggalkan lokasi.

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Korpolri Wijaya Karya Penggeledahan Korupsi Proyek Strategis BUMN Penyertaan Modal Negara

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