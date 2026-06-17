Penyidik Jampidsus Segel Gudang Sepeda Motor Listrik BGN di Bogor

Kejaksaan Agung melalui Jampidsus menyegel gudang sepeda motor listrik Badan Gizi Nasional di Bogor terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Lima tersangka telah ditetapkan.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penyegelan terhadap sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada BGN tahun 2025 hingga 2026. Gudang yang disegel diduga menjadi tempat penyimpanan sementara sepeda motor listrik yang diperoleh melalui pengadaan yang bermasalah. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa kunjungan ke gudang tersebut bertujuan untuk mengecek jumlah sepeda motor listrik yang ada dan kemudian melakukan penyegelan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap pada gudang-gudang sepeda motor listrik lainnya yang terkait dengan kasus yang sama. Penyidik Jampidsus telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya. Dua tersangka lainnya belum disebutkan secara rinci oleh pihak kejaksaan, namun diduga berasal dari pihak swasta yang terlibat dalam proses pengadaan.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan sepeda motor listrik yang digunakan untuk mendukung distribusi program MBG. Program MBG sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan indikasi mark-up harga dan pengadaan fiktif yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara sementara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Jampidsus terus mendalami peran masing-masing tersangka dan mengumpulkan alat bukti. Penyegelan gudang di Bogor ini merupakan langkah awal untuk mengamankan aset yang terkait dengan perkara. Ke depannya, penyidik akan memeriksa lebih banyak saksi dan ahli untuk mengungkap tuntas kasus ini. Masyarakat diharapkan mendukung proses hukum yang berjalan agar kasus korupsi di lembaga pemerintah dapat diberantas secara tuntas.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan rakyat. Proses penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Sementara itu, gudang yang telah disegel akan dijaga ketat oleh petugas untuk mencegah hilangnya barang bukti. Kasus ini menjadi perhatian publik karena program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar kelompok rentan.

Korupsi dalam program ini dinilai sangat tidak etis karena merugikan masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya penyegelan ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Kejaksaan Agung juga mengimbau kepada semua pihak yang terlibat untuk kooperatif dan mematuhi panggilan penyidik. Tindakan tegas terhadap korupsi di sektor pangan dan gizi menjadi prioritas agar dana publik tepat sasaran.

Seluruh lapisan masyarakat diharapkan turut mengawal kasus ini agar tidak ada pihak yang lolos dari jeratan hukum





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Korupsi BGN Makan Bergizi Gratis Jampidsus Penyegelan

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