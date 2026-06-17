Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi di Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Artikel ini membahas kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi di Indonesia pada Juni 2026 akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, disertai perbandingan harga BBM di beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Laos berdasarkan data Global Petrol Prices.

Beberapa negara di Asia Tenggara belakangan ini telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis bensin maupun diesel atau solar mereka. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar global.

Sebagai contoh, harga rata-rata bensin di Singapura kini mencapai sekitar Rp42.971 per liter. Sementara itu, untuk bahan bakar jenis diesel, harganya sudah menyentuh angka Rp54.301 per liter dengan mengikuti kurs yang berlaku. Sama seperti negara tetangga lainnya, Indonesia juga melakukan penyesuaian harga melalui PT Pertamina (Persero) dan sejumlah SPBU Swasta lainnya pada 10 Juni 2026 kemarin. Namun, perubahan harga tersebut sejauh ini hanya diberlakukan untuk jenis BBM non-subsidi di dalam negeri.

Sebagai contoh, produk BBM jenis Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Adapun, Pertalite tetap dijual di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Pertamax (RON 92): naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98): tetap Rp20.750 per liter. Lantas jika dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara Asia Tenggara, kira-kira mana yang paling mahal? Berikut data harga BBM di Asia Tenggara per 8 Juni 2026: Mengutip laman Global Petrol Prices, rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Malaysia per (8/6/2026) mencapai US$0,916 per liter atau Rp16.448 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$1,150 per liter atau Rp20.650 per liter.

Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Singapura mencapai US$2,393 per liter atau Rp42.971 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$3,024 per liter atau Rp54.301 per liter. Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Filipina mencapai US$1,234 per liter atau Rp22.158 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$1,239 atau Rp 22.248 per liter.

Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Thailand mencapai US$1,610 per liter atau Rp28.910 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$1,226 atau Rp22.015 per liter. Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Laos mencapai US$1,779 per liter atau Rp31.945 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$2,163 per liter atau Rp38.840 per liter.

Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Laos mencapai US$1,546 per liter atau Rp27.761 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$1,259 per liter atau Rp22.607 per liter. Rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Laos mencapai US$1,397 per liter atau Rp25.085 per liter. Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$1,351 per liter atau Rp24.259 per liter





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