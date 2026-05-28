Penyembelihan Kurbilan di Masjid Istiqlal 2026 Dilaksanakan Tanpa Kerumuman, Sapi Presiden dan Wakil Presiden juga Disumbangkan

Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih 78 hewan kurban untuk Idul Adha 1447 H/2026 termasuk sapi milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dengan distibusi secara tertutup ke pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan guna mencegah kerumunan.

Dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar penyembelihan hewan kurban secara terbatas tanpapekumuman. Panitia kurban masjid yang menjadi salah satu titipan nasional tersebut menyembelih total 78 hewan kurban, terdiri dari 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing.

Antara hewan kurban yang disembelih adalah sapi milik Presiden RI Prabowo Subianto dengan berat sekitar 1,3 ton serta sapi milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan berat sekitar 1,2 ton. Kedua sapi tersebut, bersama daging kurban lainnya, didistribusikan secara tertutup ke sejumlah pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan di berbagai daerah. Langkah ini diambil untuk mencegah kerumunan besar di tengah (masih berlanjutnya) potensi penyebaran penyakit seperti COVID-19 atau ancaman keamanan lainnya.

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir dalam acara dan menyampaikan pidato tegangan sebelum proceso penyembelihan dimulai. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan kurban dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan ajaran agama. Menurutnya, meski penggalangan dana dan penyerahan dibatasi, makna spiritual dan keadilan sosial dari kurban tetap harus dipertahankan. Penyembelihan di Masjid Istiqlal yang dipantau petugas keamanan dan relawan berjalan lancar tanpa kejadian tidak diinginkan.

Sejumlah peserta dan tamu undangan清淡Hadap dengan masker dan dijaga jaraknya sesuai dengan himbauan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, atmosfer keheningan masih didominasi kesemarakan abord ibadah dan kebersamaan. Sementara itu, di luar kompleks Masjid Istiqlal, masyarakat umum masih dilaporkan melakukan kurban di rumah atau masjid terdekat dengan jumlah bervariasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan locus sosial telah menggerakkan sejumlah program distibusi daging kurban kepada yang membutuhkan secara lebih merata lewat jaringan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZNAS) setempat





