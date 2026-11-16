Penyidikan Dinas Lingkungan Hidup Karangasem dan Polres menemukan dugaan kaitan warna merah Sungai Bebayu dengan buangan tambak udang pasca panen. Uji laboratorium sedang berjalan.

Fenomena ekologis tak lazim mengguncang kawasan Karangasem, Bali, ketika aliran Sungai Bebayu yang bermuara di Pantai Bebayu mendadak kehilangan kejernihannya. Air sungai tersebut berubah warna menjadi merah muda atau pink pekat, disertai dengan bau menyengat yang kuat menyerupai amonia dan sulfur. Perubahan drastis ini memicu kepanikan dan perhatian luas setelah video yang merekam kondisi air berwarna mencolok tersebut tersebar luas di berbagai platform media sosial, memancing pertanyaan mendesak mengenai penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dugaan Buangan Air Tambak Udang Pasca Panen

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karangasem segera melakukan investigasi lapangan secara intensif pada Senin, tanggal 16 November 2026. Dalam laporannya pada Selasa, 17 November 2026, Wiguna dari tim investigasi mengonfirmasi bahwa pihaknya menemukan air sungai berwarna pink pekat di lokasi kejadian. Aparat juga mencatat adanya aktivitas kegiatan tambak udang yang berlokasi tepat di sebelah aliran sungai, yang menjadi titik fokus dugaan awal penyebab pencemaran ini.

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Ipda I Nengah Artono, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Karangasem, menjelaskan bahwa penyelidikan kepolisian langsung mendalami dugaan keterkaitan fenomena perubahan warna air dengan operasional tambak udang yang berdiri di dekat aliran Sungai Bebayu. Tambak tersebut menggunakan air laut sebagai sumber utama operasionalnya dan baru saja menyelesaikan masa panen pada akhir Oktober 2026. Proses penghentian aktivitas budidaya ini menjadi momen krusial yang dicurigai sebagai pemicu masalah lingkungan.

Menurut penjelasan Ipda I Nengah Artono, setelah masa panen berakhir, air yang berada di dalam kolam tambak diduga dialirkan keluar menuju Sungai Bebayu. Namun, alirannya tidak berjalan mulus. Air buangan tersebut sempat mengalami genangan dan gagal mengalir secara optimal menuju laut, terhalang di area pinggir jalan raya yang sangat berdekatan dengan kawasan pantai. Kondisi genangan ini diduga menjadi pemicu utama perubahan warna dan bau tidak sedat yang kemudian menyebar ke aliran sungai.

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Analisis Hipotesis Ilmiah Penyebab Pencemaran

Kendati letak tambak udang sangat berdekatan dengan titik pembuangan, pihak berwenang dari DLH dan kepolisian bersikap hati-hati dan menegaskan bahwa belum bisa menarik kesimpulan pasti secepatnya tanpa bukti ilmiah yang kuat. Tim investigasi telah memetakan tiga hipotesis ilmiah utama yang menjadi kandidat penyebab perubahan warna dan kondisi air di Sungai Bebayu. Hipotesis pertama menyoroti bahwa genangan air dengan sirkulasi yang minim dapat memicu penumpukan bahan organik di dasar sungai.

Penumpukan bahan organik ini berpotensi besar menghasilkan gas hidrogen sulfida (H2S), yang dikenal memiliki bau khas menyerupai telur busuk. Selain masalah sirkulasi, faktor cuaca juga diperhitungkan dalam analisis ini. Cuaca panas terik selama dua pekan terakhir dipadukan dengan pasokan sisa pakan udang, kotoran udang, serta nutrien nitrogen dan fosfor dari limbah tambak, diduga memicu pertumbuhan mikroalga secara berlebihan di dalam air sungai.

Alga mikroskopis jenis Dunaliella salina disinyalir sebagai spesies kunci yang mampu memproduksi pigmen karotenoid, khususnya beta karoten. Di bawah kondisi tingkat salinitas yang tinggi, pigmentasi ini dapat mengubah warna air menjadi kemerahan atau pink pekat seperti yang terlihat saat ini. Namun, Ipda I Nengah Artono menekankan bahwa semua temuan lapangan ini masih berupa dugaan dan memerlukan validasi melalui uji laboratorium yang ketat untuk memastikan kebenaran masing-masing hipotesis.

Dampak Lingkungan dan Langkah Mitigasi Jangka Panjang

Sejauh ini, belum diperoleh hasil pengajuan laboratorium terhadap sampel air yang diambil dari lokasi kejadian. Dengan demikian, penyebab pasti perubahan warna air masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian secara ilmiah sebelum tuduhan dapat diajukan. Meski demikian, terdapat catatan positif yang mengembirakan dari hasil pantauan di lapangan. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya ikan atau biota air lainnya yang mati dan mengambang di sepanjang lokasi kejadian, yang mengindikasikan bahwa toksisitas mungkin belum mencapai tingkat mematikan bagi kehidupan akuatik.

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Sebagai langkah mitigasi awal, DLH Karangasem telah mengamankan sampel air dari tiga titik berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. Dua sampel diambil dari hulu sungai sebagai data pembanding untuk memastikan kondisi air sebelum mencapai area dugaan pembuangan, sementara satu sampel lainnya diambil dari titik utama perubahan warna untuk mengetahui konsentrasi polutan. Sampel-sampel ini akan diuji secara komprehensif di Laboratorium Lingkungan DLH Karangasem.

Proses uji laboratorium ini diproyeksikan akan rampung dalam waktu sepekan ke depan. Hasil dari uji tersebut akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan lebih lanjut mengenai tindakan hukum maupun teknis. Sementara menunggu kepastian hasil laboratorium, DLH mendesak adanya audit lingkungan yang menyeluruh terhadap perizinan dan kepatuhan pengelolaan limbah dari setiap badan usaha yang memiliki saluran pembuangan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Bebayu.

Kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Bebay, pihak berwenang mengeluarkan imbauan tegas. Warga diminta untuk sementara waktu tidak menggunakan air sungai tersebut. Larangan ini mencakup penggunaan air untuk keperluan domestik rumah tangga, seperti mandi dan cuci, maupun untuk kebutuhan irigasi pertanian. Langkah pencegahan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bahan kimia atau bakteri berbahaya yang mungkin terkandung dalam air yang tercemar.