KPK memperdalam penyelidikan terhadap mekanisme penunjukan langsung dana siap pakai BNPB. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan KPA Rustian terkait konflik kepentingan proyek kebencanaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap mekanisme penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan intensif dilakukan guna mengungkap proses pengadaan yang diduga tidak transparan dan memicu konflik kepentingan. Fokus utama penyelidikan terarah pada siapa saja yang berwenang melakukan plotting dan pembagian proyek kepada vendor tertentu tanpa melalui mekanisme lelang yang baku.

Profil dan Peran KPA Rustian dalam Penyelidikan

Pemeriksaan terhadap Rustian dilakukan karena kedudukan hukumnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan BNPB. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa sebagai KPA, Rustian memiliki akses dan pengetahuan lengkap mengenai seluruh proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari dana siap pakai. Ia dianggap sebagai pihak kunci yang mengetahui secara gamblang bagaimana alur penggunaan dana tersebut di lapangan. Pengetahuan Rustian menjadi sangat krusial untuk meluruskan fakta mengenai praktik penunjukan langsung yang berlaku di unit kerja tersebut.

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Penyidik menelusuri dasar hukum maupun prosedur internal yang menjadi alasan dilakukan penunjukan langsung. Dugaan kuat dari pihak penyidik adalah bahwa mekanisme tersebut digunakan untuk memicu konflik kepentingan dalam distribusi proyek. Rustian didalami pemahamannya tentang siapa yang menunjuk dan bagaimana pembagian pekerjaan dilakukan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini penting untuk membuktikan adanya niat jahat atau kesalahan prosedur yang disengaja dalam pengelolaan anggaran kebencanaan.

Mekanisme Penunjukan Langsung dan Hilangnya Peran Pokja

Dalam sistem pengadaan standar, biasanya terdapat Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas memantau proses tender agar berjalan adil. Namun, dalam kasus penyalahgunaan dana DSP di BNPB, mekanisme tersebut dianggap dilangkahi. Budi Prasetyo mengungkap bahwa pelaksanaan penunjukan langsung tidak lagi melibatkan proses Pokja yang komprehensif. Sebaliknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pelaksanaan penunjukan tanpa melalui proses seleksi yang ketat seperti lelang umum.

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Keistimewaan penggunaan dana DSP memang menyediakan mekanisme khusus dengan syarat-syarat tertentu bagi instansi pemerintah. Syarat tersebut memungkinkan instansi melakukan penunjukan langsung tanpa melalui tender, namun hal ini harus tetap mengedepankan transparansi. Budi Prasetyo menekankan bahwa KPK mendalami apakah syarat-syarat itu terpenuhi atau justru dimanipulasi. Penyidik ingin memastikan apakah penunjukan langsung ini dilakukan sesuai ketentuan darurat bencana atau dijadikan celah untuk praktik korupsi terstruktur.

Ketiadaan pengawasan dari Pokja menambah risiko penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan kewenangan langsung, PPK dapat mengatur pembagian proyek kepada vendor yang telah dipilih sebelumnya. Penyidik KPK menyoroti praktik plotting proyek sebagai indikator utama adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta. Proses ini diduga dilakukan secara tertutup dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan audit rutin oleh instansi pengawas keuangan negara.

Daftar Tersangka dan Keterlibatan Pejabat Ahli BNPB

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan BNPB mulai terungkap setelah KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi besar tersebut, tim penyelidik berhasil menjaring sekitar 14 orang yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka resmi dalam kasus korupsi anggaran kebencanaan. Operasi ini menandai awal dari pembongkaran jaringan yang diduga menguras dana darurat negara.

Dua dari tersangka yang ditetapkan adalah tenaga ahli Kepala BNPB, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Nama Bima Setiawan menarik perhatian publik karena ia merupakan adik dari mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Keterlibatan keluarganya dengan mantan pemimpin badan tersebut menambah kompleksitas penyelidikan. KPK menindaklanjuti informasi ini dengan menggali sejauh mana pengaruh dan intervensi yang dilakukan oleh personel yang memiliki ikatan keluarga dengan pimpinan tertinggi di BNPB.

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Tersangka ketiga adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. Posisinya yang strategis memberinya kewenangan teknis untuk melaksanakan proyek-proyek bantuan bencana. Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian. Mereka diduga terlibat sebagai mitra atau penerima proyek yang dipotong secara ilegal dalam mekanisme penunjukan langsung.

Keterlibatan TNI dan Langkah Selanjutnya Penyidikan

Selain aparatur sipil dan tenaga ahli, penyidik KPK juga menduga adanya keterlibatan dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara korupsi dana kebencanaan ini. Keberadaan personel militer dalam jaringan ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang mungkin melibatkan berbagai elemen keamanan dan pemerintahan. Hal ini menambah dimensi baru dalam penyelidikan, mengingat sensitivitas kasus yang menyangkut institusi militer dan koordinasi penanggulangan bencana.

Penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap lingkaran penuh dari transaksi ilegal yang terjadi. KPK berfokus pada pendalaman bukti-bukti digital dan dokumen kontrak yang menghubungkan tersangka dengan pihak-pihak yang diuntungkan. Proses hukum akan dilanjutkan dengan penahanan atau pemeriksaan lanjutan sesuai dengan perkembangan fakta baru yang ditemukan. Masyarakat menunggu transparansi hasil penyelidikan untuk memastikan bahwa anggaran bantuan bencana tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.