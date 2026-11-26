Mendagri Dudung Abdurrahmon menegaskan proses penyidikan dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit dan enam tersangka masih berjalan ketat.

Mendagri Dudung Abdurrahmon menyatakan bahwa proses hukum terkait dugaan makar dan praktik penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit serta sejumlah pejabat tinggi Polri masih dalam tahap penyelidikan intensif. Dudung menekankan bahwa kepolisian sedang memantau perkembangan kasus ini dengan saksama untuk memastikan setiap langkah hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Terkait nasib enam orang tersangka yang terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, empat jenderal, dan satu kombes, Dudung menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu hasil tindak lanjut resmi dari institusi kepolisian. Ia menegaskan bahwa ia tetap memonitor situasi tersebut karena isu ini masih berkembang dan belum ada kesimpulan final yang bisa dipublikasikan.

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Proses Penyidikan Dugaan Makar Listyo Sigit

Mendagri Dudung Abdurrahmon menolak memberikan komentar mengenai motif di balik dugaan tindakan makar yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Ia menjelaskan bahwa selama proses penyidikan berlangsung, pihak kepolisian berhak untuk tidak serta merta mengungkap alasan lengkap di balik perbuatan tersebut kepada publik.

Dudung menyatakan bahwa ia belum dapat mengomentari motif spesifik yang akan disampaikan oleh penyidik, karena hal tersebut merupakan bagian dari rahasia proses hukum. Menurutnya, mengungkap motif sebelum proses penyidikan selesai dapat mengganggu jalannya penyelidikan dan berpotensi melanggar hak tersangka dalam proses peradilan.

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Tudingan Kurir Boyolali dan Dokumen Fisik

Seorang pelaku yang dijuluki sebagai kurir Boyolali menjadi sorotan publik karena diduga membawa dokumen fisik hasil penyadapan dari Jakarta menuju Solo. Dokumen-dokumen ini dikaitkan dengan isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi pemicu utama terjadinya dugaan konspirasi makar.

Mendagri Dudung Abdurrahmon mengakui bahwa ia belum memantau secara langsung kasus yang berkaitan dengan sosok kurir tersebut di media sosial. Ia menyatakan bahwa informasi yang beredar di luar proses formal hanya merupakan spekulasi sementara dan menunggu hasil penyelidikan resmi.

Dudung menegaskan bahwa kebenaran atas tudingan mengenai peran kurir Boyolali hanya bisa dipastikan melalui proses penyidikan yang sah dan terukur. Ia meminta publik untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan informasi yang beredar di platform media sosial sebelum ada bukti kuat dari pihak berwenang.

Pemantauan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berujung pada penemuan konspirasi makar oleh oknum-oknum tertentu. Dudung menegaskan bahwa pemerintah dan kepolisian sedang berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada elemen dalam negara yang terlibat dalam upaya destabilisasi.

Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian dalam kasus ini karena nama beliau disebut-sebut dalam dokumen hasil penyadapan. Dudung menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan melindungi integritas jabatan presiden.

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Mendagri Dudung Abdurrahmon berharap agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa melakukan intervensi atau penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelidikan. Ia menekankan bahwa transparansi akan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku.

Implikasi bagi Institusi Polri dan Keamanan Negara

Kasus ini memiliki implikasi signifikan bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan para jenderal lainnya dalam dugaan makar menyoroti adanya celah dalam pengawasan internal institusi.

Dudung Abdurrahmon menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan di lingkungan Polri untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah perbaikan sistemik akan diambil untuk memastikan bahwa semua personel berada di bawah pengawasan yang ketat.

Kasus penyadapan dan makar ini juga menandakan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi dan akses informasi rahasia oleh pejabat tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan data sensitif negara dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas tinggi kepada publik dan lembaga pengawas.