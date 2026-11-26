Polda Jawa Barat mengusut pemodal tambang emas ilegal Pongkor usai banjir longsor tewaskan 13 penambang di Nanggung, Bogor, pada 26 November 2026.

Kapolres Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, secara resmi menginstruksikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk melacak dan menindak tegas para pemodal serta aktor intelektual di balik operasional pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Penindakan hukum ini diluncurkan menyusul bencana longsor dan luapan air yang menenggelamkan lubang tambang ilegal,导致 menewaskan 13 penambang dan meninggalkan status hilang bagi 13 pekerja lainnya hingga Kamis dini hari, 26 November 2026.

Mekanisme Investigasi Terhadap Pemodal Ilegal

Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa prioritas utama aparat keamanan adalah membongkar jaringan ekonomi yang memicu aktivitas pertambangan liar ini, mengingat faktor keuangan menjadi pendorong utama yang mengancam keselamatan masyarakat luas. Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor telah menerima laporan resmi dari kuasa pelapor PT Aneka Tambang Tbk mengenai dugaan tindak pidana di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan perusahaan tersebut, yang menjadi dasar hukum untuk proses penyelidikan mendalam. Tim penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi kunci, termasuk para pengelola lubang tambang, guna mengungkap identitas pemodal serta pihak yang secara intelektual merancang operasi ilegal tersebut. Proses investigasi hukum ini juga mencakup olah tempat kejadian perkara lanjutan dan pengamanan barang bukti fisik setelah tim evakuasi memastikan bahwa kondisi lokasi bencana sudah aman untuk diakses oleh petugas kepolisian.

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Posisi Pihak Terlibat dan Dukungan Legal

PT Aneka Tambang Tbk secara tegas menyatakan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang terjadi bukanlah bagian dari operasional resmi perusahaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara operasi sah dan penambangan liar. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, yang didampingi Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, memantau langsung situasi di Posko Disaster Victim Identification di Kecamatan Nanggung pada Kamis, 26 November 2026, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pertambangan mineral dan batu bara. Pernyataan resmi dari jajaran kepolisian menekankan bahwa penegakan hukum akan bersikap sangat tegas terhadap segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas yang membahayakan nyawa warga masyarakat, tanpa memedulikan latar belakang ekonomi yang memotivasi para penambang untuk bekerja di lokasi berbahaya.

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Dampak Langsung dan Kronologi Bencana Alam

Bencana ini bermula ketika hujan dengan intensitas sangat tinggi mengguyur kawasan Gunung Butak, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, pada Senin, 23 November 2026, sore hari, yang menyebabkan luapan Sungai Ciseureuh bercampur lumpur masuk ke dua lubang tambang. Berdasarkan data saksi mata, sekitar 37 penambang berada di dalam kedua lubang tambang ilegal tersebut saat kejadian berlangsung, di mana sebanyak 11 orang berhasil menyelamatkan diri dengan kondisi selamat. Sebanyak 26 penambang lainnya dilaporkan terjebak di dalam lubang, dan hasil pemeriksaan awal oleh Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Barat hingga Kamis dini hari, 26 November 2026, mengonfirmasi bahwa sebanyak 13 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari jumlah korban tewas tersebut, sebanyak enam jenazah di antaranya telah berhasil teridentifikasi proses identifikasinya oleh tim spesialis kepolisian.

Langkah Pencarian dan Evakuasi Selanjutnya

Selanjutnya, tim Sar gabungan akan terus melanjutkan upaya pencarian terhadap 13 penambang yang statusnya masih hilang dengan mempertimbangkan secara ketat kondisi cuaca saat ini dan keselamatan personel yang terlibat dalam operasi evakuasi. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, menekankan bahwa semua tindakan hukum dan pencarian korban dilakukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum bagi korban dan penjahat. Insiden tragis di Pongkor ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak mengenai bahaya operasional pertambangan tanpa izin yang mengabaikan prinsip keselamatan kerja dan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor.