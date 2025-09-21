Penyelam Bebas Kroasia Pecahkan Rekor Dunia dengan Tahan Napas Hampir 30 Menit

Vitomir Maričić, penyelam bebas asal Kroasia, mencetak rekor dunia Guinness dengan menahan napas selama 29 menit 3 detik di bawah air. Pencapaian luar biasa ini dicapai melalui kombinasi latihan fisik ekstrem, teknik pernapasan khusus, dan ketenangan mental.

Bayangkan menahan napas hampir setengah jam, setara dengan durasi satu episode pendek serial kesukaanmu tanpa tersedak. Lebih lagi, ini dilakukan di dasar kolam yang dalam tanpa bantuan alat oksigen. Apakah ada yang mampu melakukannya? Jawabannya, ada! Rekor tahan napas baru saja dipecahkan oleh Vitomir Maričić , seorang penyelam bebas asal Kroasia, pada tanggal 14 Juni 2025.

Ia berhasil meraih rekor dunia Guinness dengan menahan napas selama 29 menit 3 detik di dasar kolam sedalam 3 meter di Opatija, Kroasia. Manusia pada umumnya hanya mampu menahan napas selama 30 hingga 90 detik tanpa bantuan oksigen di dalam air. Namun, Maričić mampu melakukannya 60 kali lipat lebih lama dari manusia biasa. Pencapaian luar biasa ini membuktikan batas kemampuan tubuh manusia yang dapat dilampaui dengan latihan dan teknik yang tepat.\Untuk mencapai rekor tersebut, Maričić harus menjalani latihan yang sangat keras. Ia telah menempuh proses panjang sebagai seorang penyelam bebas profesional. Maričić menggabungkan latihan fisik ekstrem, strategi ilmiah yang cermat, dan pelatihan ketenangan mental yang intensif. Kombinasi ini pada akhirnya memungkinkannya untuk menembus batasan fisiologis tubuh manusia. Maričić juga melatih paru-parunya secara ekstrem. Ia melakukan latihan kardiovaskular seperti berenang, jogging, dan bersepeda secara rutin, sehingga tubuhnya dapat memompa darah dan menyerap oksigen dengan sangat efisien. Selain itu, ia juga melakukan latihan pernapasan diafragma secara teratur, yang bertujuan agar paru-parunya dapat menampung cadangan oksigen jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa. Sebelum melakukan penyelaman, ia bahkan menghirup oksigen murni selama 10 menit, yang memberikan 'dorongan' tambahan pada cadangan oksigennya. Sebagai perbandingan, udara normal hanya mengandung sekitar 21% oksigen. Cadangan oksigen murni inilah yang memberikan keuntungan besar dan memungkinkan dirinya bertahan selama hampir setengah jam di dalam air. Ini adalah bukti nyata dari bagaimana latihan dan persiapan yang matang dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang hingga batas yang luar biasa.\Namun, menahan napas bukan hanya tentang ketersediaan oksigen. Keinginan untuk bernapas sebenarnya dipicu oleh penumpukan karbon dioksida, bukan karena kekurangan oksigen. Tubuh manusia secara otomatis memicu refleks bernapas saat kadar CO₂ meningkat. Maričić, seperti penyelam bebas lainnya, melatih otaknya untuk menahan refleks ini, bahkan ketika diafragma mulai berkontraksi secara tidak sadar – fenomena yang dikenal sebagai 'titik henti fisiologis'. Selain strategi fisik dan teknik pernapasan yang canggih, ketenangan mental memainkan peran yang sangat krusial. Melalui meditasi dan praktik mindfulness, Maričić mampu menurunkan detak jantungnya, sehingga tubuhnya membutuhkan lebih sedikit oksigen. Kombinasi dari berbagai elemen ini memungkinkan dia untuk berbaring dengan tenang di dasar kolam selama hampir setengah jam, sambil tetap fokus dan rileks secara mental. Meskipun terlihat sangat mengagumkan, tindakan ini juga sangat berisiko. Kekurangan oksigen atau tingginya kadar karbon dioksida dapat dengan cepat menyebabkan hilangnya kesadaran, sementara menghirup oksigen murni dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan keracunan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian luar biasa ini memerlukan kehati-hatian dan pemahaman mendalam tentang batas kemampuan tubuh manusia





