Penyeimbangan Pendidikan Pancasila di Era Digital

Pendidikan Pancasila, yang selama puluhan tahun menjadi bagian wajib di tingkat pendidikan tinggi, kini menghadapi tuntutan perubahan demi menjawab konteks zaman yang jauh lebih kompleks. Nilai-nilai Pancasila perlu terintegrasi dalam praktik keseharian dan tidak berhenti pada pemahaman kognitif. BPIP bersama Kemendiktisaintek telah menyusun Rancangan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Perubahan orientasi dari hafalan, terlihat dalam pembaruan metodologi pembelajaran yang lebih partisipatif. Instrumen utama pembelajaran yang dapat digunakan, seperti participatory action research dan kritis dalam literasi digital, perlu menjadi bagian penting selanjutnya. Kemampuan memilah informasi, mengenali hoaks, memahami dampak media digital, dan membangun etika bermedia dipandang sebagai bagian dari karakter kewargaan yang harus dimiliki generasi muda. Dengan begitu, Pendidikan Pancasila tidak hanya berbicara mengenai hubungan warga negara dengan negara, tetapi juga hubungan warga negara dengan ekosistem digital yang semakin menentukan kehidupan sosial.

Relevansi Pendidikan Pancasila patut dikaji kembali di tengah tantangan arus perkembangan kecerdasan buatan (AI), disinformasi, dan polarisasi sosial di ruang publik. Di tingkat pendidikan tinggi, mata kuliah yang selama puluhan tahun menjadi bagian wajib, kini menghadapi tuntutan perubahan demi menjawab konteks zaman yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Nilai-nilai Pancasila perlu terintegrasi dalam praktik keseharian dan tidak berhenti pada pemahaman kognitif. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sebab, selama ini Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib kurikulum dinilai masih terlalu normatif dan belum cukup efektif menghubungkan nilai Pancasila dengan persoalan nyata yang dihadapi mahasiswa.

Perhatian pada Pendidikan Pancasila muncul turut didorong pada kondisi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang saling bertaut. Perguruan tinggi tidak lagi cukup mengajarkan mahasiswa mengenai sejarah perumusan Pancasila atau makna setiap sila secara tekstual. Pembelajaran dituntut untuk mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis persoalan kebangsaan, mengambil keputusan etis, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Ruang dialog, refleksi, dan pembentukan kemampuan berpikir kritis menjadi fokus pembelajaran yang harus didorong dalam Pendidikan Pancasila.

Dengan kata lain, perubahan orientasi dari yang sekadar hafalan, terlihat dalam pembaruan metodologi pembelajaran yang lebih partisipatif. Instrumen utama pembelajaran yang dapat digunakan misalnyaparticipatory action researchKritis dalam literasi digital pun perlu menjadi bagian penting selanjutnya. Kemampuan memilah informasi, mengenali hoaks, memahami dampak media digital, dan membangun etika bermedia dipandang sebagai bagian dari karakter kewargaan yang harus dimiliki generasi muda.

Dengan begitu, Pendidikan Pancasila tidak hanya berbicara mengenai hubungan warga negara dengan negara, tetapi juga hubungan warga negara dengan ekosistem digital yang semakin menentukan kehidupan sosial. Keseluruhan kerangka inilah yang mendorong BPIP untuk kembali melakukan perubahan pada metode pembelajaran serta orientasi Pendidikan Pancasila di tingkat pendidikan tinggi. Namun, upaya ini masih meninggalkan catatan kritis. Perubahan tidak cukup hanya dilakukan pada metode penyampaian, tetapi juga membenahi aspek sistemik Pendidikan Pancasila yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Salah satu kritik paling mendasar, fokus BPIP sejauh ini masih melihat persoalan Pendidikan Pancasila sebagai persoalan pedagogis. Efeknya, solusi yang ditawarkan pun berfokus pada perubahan metode mengajar, penguatan literasi digital, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Memang, pendekatan tersebut penting, tetapi belum tentu cukup untuk menjawab akar persoalan yang lebih dalam. Sebagai langkah awal, perlu diajukan pertanyaan mendasar.

Apakah melemahnya internalisasi nilai kebangsaan benar-benar disebabkan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Ataukah persoalan tersebut justru berakar pada dinamika sosial yang lebih besar, mulai dari ketimpangan ekonomi, transformasi media, perubahan budaya politik, hingga krisis keteladanan di ruang publik? BPIP sesungguhnya sudah mencoba mengidentifikasikan berbagai gejala sosial yang saat ini tengah berkembang di masyarakat. Polarisasi, disinformasi, intoleransi, dan krisis etika menjadi perkara-perkara yang terus disebut dalam beberapa kesempatan pembahasan Pendidikan Pancasila.

Namun, hubungan sebab akibat antara gejala tersebut dengan efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila belum dijelaskan secara mendalam. Perkara-perkara yang disebutkan tadi tampaknya keliru jika didiagnosis bersumber dari lemahnya Pendidikan Pancasila. Maksudnya, Pendidikan Pancasila dapat dibebani ekspektasi yang terlalu besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang sebenarnya berada di luar jangkauan institusi pendidikan. Akibatnya, ketika hasil yang diharapkan tidak tercapai, kegagalan tersebut justru dibebankan kepada kurikulum dan pengajar.

Dari perspektif kebijakan publik, persoalan ini sebenarnya memerlukan pendekatan berbasis data yang lebih kuat sebagai fondasinya. Misalnya, diperlukan pemetaan yang lebih rinci mengenai kondisi aktual generasi muda Indonesia dan kaitannya dengan integrasi nilai yang menjadi acuan keseharian mereka. Pengukuran tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang Pancasila, tetapi juga perilaku kewargaan, toleransi, partisipasi sosial, integritas diri, hingga perilaku digital. Selain itu, cukup sempit bila persoalan yang begitu banyak dibatasi pada lingkup pendidikan tingg





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Pancasila Kurikulum Pendidikan Tinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Read more »

Malam Purnama Tirakatan Pancasila'Malam Purnama Tirakatan Pancasila' sebagai ruang refleksi kebangsaan dalam menyambut Hari Lahir Pancasila.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Imbas Konsep Ekonomi Pancasila dalam Peringatan Hari Lahir PancasilaPada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kemlu RI, Jakarta, 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi Pancasila sebagai panduan pembangunan nasional, menekankan pengelolaan kekayaan alam sebagai amanah, fokus pada kesejahteraan rakyat, serta pentingnya kepentingan nasional dan hilirisasi.

Read more »

Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan bermutuPancasila yang hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sumber nilai atau fondasi dalam ...

Read more »