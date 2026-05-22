Penyebab Pelemahan IHSG Terhadap IHSG dan Saham Terbesar Yang daļa

Artikel ini mengulas penyebab pelemahan IHSG pada Kamis (21/5/2026), saham-saham terbesar yang dijual oleh investor asing, dan juga merekomendasikan saham hari ini.

Apa penyebab pelemahan IHSG pada Kamis (21/5/2026)? berdasarkan catatan BNI Sekuritas, IHSG ditutup melemah 3,54% dan disertai dengan aksi jual saham oleh investor asing rp 508 miliar pada Kamis, 21 Mei 2026. saham-saham yang paling banyak dijual asing antara lain saham antm, bbri, bmri, tlkm dan dssa.

IHSG berpotensi short term teknikal rebound jika bertahan di support 6.000-an, ujar head of retail research, bni sekuritas fanny suherman dalam catatanya. untuk rekomendasi saham hari ini, fanny memilih saham pt solusi sinergi digital Tbk (wifi), pt petrosea Tbk (ptro), pt barito pacific Tbk (brpt), pt vale Indonesia Tbk (inco), pt bumi Resources Tbk (bumi), dan pt japfa Comfeed Tbk (jfpa). wifi spec buy dengan area beli di 1930-1945, cutloss di bawah 1920. target dekat di 1980-2000. ptro buy on weakness dengan area beli di 3250-3450, cutloss di bawah 3230. target dekat di 3600-3700. inco spec buy dengan area beli di 4610-4670, cutloss di bawah 4600. target dekat di 4770-4840. disclaimer: setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi





