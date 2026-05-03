Penyebab Kematian Jemaah Haji Indonesia: Cuaca Ekstrem dan Penyakit Penyerta Jadi Sorotan

Data Kemenhaj RI menunjukkan peningkatan kasus hipertensi, infeksi saluran pernapasan, dan pneumonia di kalangan jemaah haji Indonesia. Pemerintah intensifkan layanan kesehatan dan imbau jemaah waspada cuaca ekstrem dan penyakit penyerta.

Penyebab utama kematian jemaah haji Indonesia menjadi perhatian serius di tengah pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Data terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) RI per tanggal 2 Mei 2026 menunjukkan peningkatan intensitas layanan kesehatan seiring dengan bertambahnya jumlah jemaah yang beribadah.

Hingga saat ini, secara kumulatif, sebanyak 6.823 jemaah telah menerima layanan rawat jalan. Lebih lanjut, 117 jemaah telah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk penanganan lebih lanjut, dan 141 jemaah lainnya dirawat di rumah sakit-rumah sakit di Arab Saudi, dengan 59 orang masih dalam perawatan intensif. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia meyakinkan bahwa seluruh proses operasional haji berjalan dengan lancar dan terkendali.

Upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan layanan terbaik, mulai dari proses keberangkatan hingga mobilisasi antar kota suci di Arab Saudi. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk jemaah lansia, jemaah penyandang disabilitas, dan jemaah yang memiliki penyakit penyerta. Pemerintah juga mengantisipasi faktor risiko yang signifikan, yaitu kondisi cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kesehatan jemaah.

Jemaah diimbau untuk mengatur waktu ibadah dengan bijak, memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan perlindungan diri seperti topi dan kacamata hitam, serta menghindari aktivitas fisik yang berat terutama pada siang hari saat suhu udara sangat tinggi. Di kota Madinah, tren penyakit yang paling banyak menyerang jemaah haji Indonesia didominasi oleh hipertensi, infeksi saluran pernapasan atas, dan nyeri otot.

Data yang tercatat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah menunjukkan bahwa kasus hipertensi primer mencapai 736 kasus, diikuti oleh kasus flu sebanyak 493 kasus, dan myalgia (nyeri otot) sebanyak 331 kasus dari total ribuan layanan kesehatan yang diberikan kepada kloter-kloter jemaah. Kepala Seksi Kesehatan KKHI Madinah, dr. Enny Nuryanti, menekankan pentingnya bagi jemaah untuk mengendalikan aktivitas fisik agar tidak mengalami kelelahan menjelang puncak ibadah haji.

Jemaah yang memiliki penyakit penyerta harus memastikan kondisi kesehatan mereka terkontrol dengan baik dan membatasi aktivitas fisik yang berlebihan untuk mencegah terjadinya kelelahan sebelum puncak ibadah. Dr. Enny juga menyoroti tingginya kasus rawat inap di rumah sakit Arab Saudi yang disebabkan oleh pneumonia. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan risiko kematian di kalangan jemaah haji. Oleh karena itu, jemaah yang baru tiba di Arab Saudi disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai ibadah umrah.

Jika ingin melaksanakan umrah, dianjurkan untuk melakukannya pada malam hari agar terhindar dari paparan panas matahari yang ekstrem. Pemerintah terus berupaya memberikan edukasi dan informasi kepada jemaah mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari risiko penyakit selama pelaksanaan ibadah haji. Proses mobilisasi jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar. Hingga hari ke-13 pelaksanaan ibadah haji, sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.362 jemaah telah tiba di Madinah, sementara 36 kloter dengan 14.503 jemaah telah berada di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Pemerintah juga telah menyiagakan layanan transportasi Bus Sholawat selama 24 jam di Makkah untuk mendukung mobilitas jemaah dari dan menuju Masjidil Haram. Sebanyak 452 armada bus telah dioperasikan, termasuk 52 bus yang dirancang khusus untuk kenyamanan jemaah lansia dan penyandang disabilitas, yang beroperasi di 21 rute berbeda.

Petugas haji terus melakukan pengawasan dan pendampingan di seluruh titik layanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan jemaah. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh jemaah yang wafat akan mendapatkan hak badal haji, yaitu ibadah haji pengganti yang dilakukan oleh orang lain atas nama mereka, serta penanganan jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maria, perwakilan dari Kemenhaj, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional.

Jemaah haji juga diimbau untuk menjaga kesehatan pribadi dan mematuhi arahan yang diberikan oleh petugas haji





