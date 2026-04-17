Penyebab Kecelakaan Helikopter PK-CFX Diduga Akibat Masalah Mekanis dan Perawatan

Pengamat transportasi udara Kalimantan Barat menduga kecelakaan helikopter Airbus H130 PK-CFX di Sekadau disebabkan oleh faktor mekanis atau perawatan pesawat, menyingkirkan kemungkinan cuaca buruk. Investigasi menyeluruh terhadap komponen pesawat dan sistem komunikasi dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa.

Jumat, 17 April 2026 pukul 12:04 WIB. Personel Pangkalan Udara Supadio dan tim SAR Pontianak terlihat tengah memindahkan kantong jenazah korban kecelakaan helikopter PK-CFX , sebuah helikopter jenis Airbus H-130 tipe H-130T2, yang merenggut nyawa delapan orang, termasuk sang pilot, pada Jumat, 17 April 2026. Foto oleh ANTARA/HO-Lanud Supadio/am. Pontianak (ANTARA) - Seorang pengamat transportasi udara Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani Alqadrie Ah,Pnb, S.

E, SSiT, mengemukakan dugaan bahwa faktor mekanis atau kendala perawatan pesawat menjadi penyebab utama insiden kecelakaan helikopter Airbus H130 PK-CFX yang terjadi di wilayah hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Menurutnya, dari lima faktor yang umumnya memicu kecelakaan penerbangan, faktor cuaca dapat dikesampingkan sepenuhnya. Hal ini didasarkan pada rekaman dan kesaksian dari lokasi kejadian yang melaporkan kondisi cuaca cerah, tanpa adanya hujan atau gangguan cuaca ekstrem saat helikopter tersebut jatuh. Syarif Usmulyani menyampaikan pandangannya ini di Pontianak pada Jumat. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam dunia penerbangan, terdapat lima faktor dominan yang seringkali menjadi akar penyebab kecelakaan. Faktor-faktor tersebut meliputi: faktor manusia (human factor), kondisi cuaca, gangguan atmosfer seperti pergeseran angin, kegagalan sistem mekanis, dan kesalahan dalam pemeliharaan pesawat. Dalam konteks kecelakaan helikopter ini, ia secara spesifik menggarisbawahi potensi masalah pada aspek mekanis dan pemeliharaan. Kecelakaan helikopter ini diketahui terjadi setelah pesawat lepas landas dari Melawi menuju Kubu Raya sekitar pukul 08:34 WIB. Helikopter sempat melakukan komunikasi terakhir sebelum akhirnya dilaporkan hilang kontak pada sekitar pukul 10:40 WIB. Berdasarkan analisis awal dari rekaman visual yang telah beredar luas, Syarif Usmulyani menduga adanya gangguan serius pada sistem utama pesawat, terutama pada bagian rotor utama (main rotor) yang terletak di bagian tengah badan helikopter. Ia melanjutkan penjelasannya, "Dari rekaman, posisi helikopter saat jatuh tidak langsung terjun bebas, tetapi seperti masih berusaha melakukan pendaratan. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya masalah pada sistem mekanikal, khususnya rotor utama atau sistem penggeraknya." Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dugaan sementara ini mengarah pada aspek perawatan pesawat yang perlu ditelusuri secara mendalam, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan mesin, sistem mekanikal, serta riwayat pemeliharaan pesawat secara keseluruhan. Menurut pengamatannya, kontribusi faktor manusia dalam kejadian nahas ini diperkirakan relatif kecil, "Untuk human factor, saya melihat kemungkinan hanya sekitar 10 persen. Selebihnya lebih dominan pada aspek teknis dan mekanikal." Pernyataan ini menegaskan fokus pada masalah teknis sebagai penyebab dominan. Selain analisis penyebab kecelakaan, Syarif Usmulyani juga menyoroti adanya kelambatan dalam proses deteksi dan penanganan pasca helikopter dinyatakan hilang kontak. Ia berpendapat bahwa sistem koordinasi komunikasi penerbangan perlu dievaluasi secara serius. "Dalam standar penerbangan, jika pesawat kehilangan kontak selama lima hingga sepuluh menit, itu sudah menjadi peringatan serius bagi pihak terkait seperti AirNav. Respons harus cepat, namun dalam kasus ini baru ditemukan setelah lebih dari dua jam. Ini perlu menjadi bahan evaluasi sistem komunikasi dan koordinasi," tegasnya. Ia menyampaikan harapan agar investigasi resmi yang dilakukan oleh otoritas terkait dapat secara tuntas mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui pemeriksaan mendalam terhadap komponen pesawat, serta analisis data penerbangan yang tersedia. "Semua harus dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, sistem komunikasi, hingga prosedur penanganan darurat, agar kejadian serupa tidak terulang," tutup Syarif Usmulyani.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »