Rockstar Games menjelaskan batasan 30 fps pada GTA 6 di PS5 Pro disebabkan oleh keterbatasan CPU, bukan GPU. Informasi teknis ini mengungkap alasan teknis di balik performa permainan.

Pertanyaan mengenai kinerja grafis dan kecepatan frame pada game populer Grand Theft Auto VI kembali menjadi sorotan publik. Rockstar Games resmi menyampaikan alasan teknis mengapa batasan laju frame per detik (fps) ditetapkan di angka 30 fps untuk PlayStation 5 Pro pada saat peluncuran. Pengumuman penting ini disampaikan secara langsung oleh perusahaan pada hari Kamis, 18 November 2026.

Analisis Teknis Batasan Prosesor

Marc Chambers, yang menjabat sebagai Direktur Produksi Teknologi di Rockstar Games, memberikan klarifikasi mendetail kepada publik mengenai hal ini. Chambers mengonfirmasi kepada situs berita teknologi Kotaku bahwa batas 30 fps bahkan di konsol generasi terbaru dari Sony disebabkan oleh keterbatasan fundamental pada unit pemroses sentral atau CPU.

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Jika dilihat dari sisi hardware, pembaruan teknologi pada PlayStation 5 Pro memang memberikan dampak visual yang signifikan. Peningkatan kemampuan pada unit pemroses grafis atau GPU serta teknologi canggih lainnya membuat tampilan permainan terlihat jauh lebih baik dan tajam. Hal ini membuktikan bahwa konsol Sony tersebut memiliki kemampuan render grafis yang mumpuni.

Namun, kekuatan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan performa komputasi yang setara. Prosesor pada PlayStation 5 Pro hanya memiliki kecepatan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan model PlayStation 5 standar. Oleh karena itu, prosesor tersebut tidak memiliki daya cukup kuat untuk menjalankan simulasi kompleks dalam game ini dengan lancar.

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Perbandingan Resolusi dan Stabilitas Frame

Dari aspek resolusi tampilan, kedua konsol keluarga PlayStation ini mampu memproses grafis pada tingkat kualitas 1440p. PlayStation 5 Pro memanfaatkan teknologi PSSR atau PlayStation Spectral Super Resolution untuk menghasilkan tampilan yang mendekati 4K dengan ketajaman tinggi.

Sementara itu, tampilan pada PlayStation 5 standar cenderung terlihat lebih lembut dibandingkan dengan versi Pro. Perbedaan visual ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh para penggemar game untuk memahami spesifikasi teknis masing-masing perangkat.

Terkait kestabilan performa, PlayStation 5 Pro berhasil menjaga laju 30 fps secara konsisten sepanjang permainan. Sebaliknya, PlayStation 5 standar sering kali mengalami penurunan framerate, sesekali turun ke kisaran pertengahan 20 fps terutama saat adegan ledakan atau aksi intens terjadi. Kondisi ini menunjukkan beban yang cukup berat pada unit pemroses sentral standar.

Jadwal Rilis Versi PC dan Platform Lain

Bagi para pemain game yang mengharapkan adanya pembaruan perangkat lunak yang dapat membuka opsi 60 fps di konsol, solusi terbaik mungkin adalah menunggu versi PC. Hingga saat ini, Rockstar Games belum mengumumkan jadwal resmi peluncuran Grand Theft Auto VI untuk platform personal computer.

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Game ini saat ini baru tersedia untuk dinikmati di PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S, serta Xbox One melalui layanan tertentu. Pengembang belum memberikan indikasi kapan teknologi yang lebih tinggi akan diterapkan pada konsol generasi saat ini, sehingga pemain perlu menyesuaikan ekspektasi mereka.