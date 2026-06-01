Penyaringan SDM Danantara DSI Melibatkan Kementerian untuk Tata Kelola yang Transparan

Proses seleksi manajemen PT Danantara Sumberdaya Indonesia masih berjalan dengan ketat. Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria mengumumkan bahwa nama-nama baru akan diumumkan pada pekan pertama transisi mulai 1 Juni 2026. Proses ini melibatkan Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan BKPM untuk memastikan tata kelola yang baik.

Pemerintah Indonesia melanjutkan proses pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai lembaga pengelola ekspor satu pintu . Dalam konferensi pers persiapan operasional di Jakarta, Ahad 31 Mei 2026, Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria menyatakan bahwa proses seleksi sumber daya manusia (SDM) untuk perusahaan ini masih berjalan dengan ketat.

Menurutnya, sebelum nama-nama manajemen lengkap diumumkan, pihaknya melakukan penyaringan terhadap calon yang akan bergabung. Dony menambahkan bahwa dalam pekan pertama masa transisi yang dimulai 1 Juni 2026, beberapa nama baru akan diumumkan oleh Danantara sebagai bagian dari tim. Sebelumnya, Danantara telah mengumumkan Luke Thomas Mahony, warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia Tbk, sebagai ketua PT DSI. Dony mengungkapkan bahwa proses seleksi SDM tidak hanya dilakukan oleh Danantara, tetapi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kementerian Keuangan akan menempatkan perwakilannya di dalam tim, begitu pula Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Alat ini diharapkan dapat memastikan proses penunjukan manajemen berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Dony menegaskan bahwa langkah ini menjadi patokan utama agar pengelolaan ekspor satu pintu tidak menjadi masalah baru atau hanya memindahkan masalah yang ada.

Penguatan struktur manajemen PT DSI adalah bagian dari upaya pemerintah menyatukan ekspor Indonesia di bawah satu atap, mengkonsolidasikan fungsi ekspor yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Dalam konteks ini, pengumuman nama-nama calon manajemen pada pekan pertama transisi menjadi momen kritis bagi publik untuk menilai komitmen pemerintah dalam menata ulang pengelolaan ekspor nasional. PT Danantara Sumberdaya Indonesia secara resmi akan mulai beroperasi per 1 Juni 2026.

Sebagai badan usaha yang akan mengkoordinasikan ekspor, DSI diharapkan menjadi centroid pengaturan ekspor yang menyeluruh. Keterlibatan Louise Thomas Mahony sebagai ketua mengindikasikan pengalaman internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pemerintah menekankan bahwa sejumlah pejabat Indonesia juga akan dilibatkan untuk menjaga kedaulatan dan akuntabilitas nasional. Dengan demikian, proses transisi ini bukan sekadar penempatan posisi, tetapi juga transformasi sistem yang melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di bidang ekspor





