Penyanyi D4vd Hadapi Dakwaan Berat Terkait Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Celeste Rivas Hernandez

Penyanyi muda D4vd didakwa melakukan pembunuhan, pelecehan seksual, dan mutilasi terhadap Celeste Rivas Hernandez setelah jasad korban ditemukan di dalam mobil pribadinya.

Dunia hiburan dikejutkan oleh kabar mengerikan yang melibatkan penyanyi muda D4vd , yang kini menghadapi dakwaan berat atas pembunuhan terhadap Celeste Rivas Hernandez . Dalam persidangan terbaru, pria berusia 21 tahun ini secara tegas menyatakan dirinya tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya, termasuk tuduhan pelecehan seksual dan mutilasi.

Hakim Theresa McGonigle, yang memimpin jalannya persidangan, memutuskan untuk menolak permohonan jaminan yang diajukan pihak D4vd, sehingga tersangka harus tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, permohonan dari tim kuasa hukum untuk mengadakan sidang pendahuluan pada tanggal 23 April telah dikabulkan oleh pengadilan, yang menjadi langkah awal untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum. Jaksa Wilayah Nathan Hochman memaparkan detail kasus yang sangat mencengangkan dan kejam. Menurut keterangan jaksa, korban, Celeste Rivas Hernandez, terakhir kali terlihat hidup di kediaman D4vd pada April 2025 sebelum dinyatakan hilang. Jasad korban baru ditemukan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 8 September, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam bagasi mobil Tesla milik sang penyanyi. Jaksa menuding bahwa pembunuhan ini merupakan upaya sistematis untuk membungkam saksi, mengingat pada saat kejadian, penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan D4vd kepada korban sedang berlangsung. Hochman menambahkan bahwa pelaku menggunakan senjata tajam untuk memutilasi tubuh korban dan secara sadis menyimpannya di dalam kendaraan pribadinya selama lebih dari empat bulan sebelum ditemukan oleh pihak berwajib. Kepala Kepolisian Los Angeles, Jim McDonnell, menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini sangat menantang karena lamanya waktu antara kematian korban hingga penemuan jasad. Proses forensik mengalami kendala serius karena pembusukan bukti yang signifikan akibat waktu yang berlalu serta banyaknya disinformasi yang beredar di masyarakat selama masa pencarian. Detail mengerikan dari hasil autopsi menyebutkan bahwa tubuh korban ditemukan dalam kondisi terpisah-pisah, di mana kepala dan badan terpisah dari anggota gerak lainnya, yang kemudian dikemas ke dalam dua tas berbeda di dalam mobil. Meski hasil autopsi resmi masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan lebih lanjut, D4vd kini terancam hukuman berat, yakni penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, atau bahkan hukuman mati. Pihak keluarga korban, diwakili oleh Jesus Rivas, mengungkapkan rasa syukur atas penangkapan ini meskipun mereka masih merasakan duka yang mendalam atas kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Proses pemakaman Celeste sendiri telah dilakukan pada Oktober lalu di Rowland Heights, California, dengan dukungan dana dari masyarakat melalui platform GoFundMe yang menunjukkan besarnya simpati publik terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa mendiang Celeste Rivas Hernandez





