Penyanyi D4vd Bantah Tuduhan Pembunuhan Remaja, Bukti 40 Terabyte Terungkap di Pengadilan

Penyanyi D4vd membantah tuduhan pembunuhan terhadap remaja Celeste Rivas, namun jaksa penuntut memiliki bukti yang kuat, termasuk data sebesar 40 terabyte. Kasus ini mengungkap dugaan motif pembunuhan terkait dengan penyelidikan tindakan seksual cabul dan ancaman korban untuk membongkar kejahatan penyanyi tersebut.

Kasus kematian tragis seorang remaja bernama Celeste Rivas di dalam bagasi mobil Tesla milik penyanyi D4vd (Devon Burke) terus bergulir dan mengungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan.

Polisi menemukan jenazah Rivas di dalam bagasi mobil Tesla milik D4vd pada April lalu, memicu penyelidikan intensif yang kini memasuki tahap persidangan. D4vd sendiri telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan pembunuhan. Penyanyi muda tersebut kini membantah tuduhan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, jaksa penuntut memiliki bukti yang sangat memberatkan, dengan total sekitar 40 terabyte data yang dikumpulkan selama penyelidikan.

Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kematian Rivas disebabkan oleh pembunuhan, dengan luka tusuk yang sangat parah di bagian tubuhnya. Menurut keterangan jaksa wilayah Los Angeles County, Nathan Hochman, Rivas pada saat dibunuh merupakan seorang 'saksi' dalam penyelidikan terpisah terkait dugaan 'tindakan seksual cabul dan mesum' yang melibatkan D4vd. Motif pembunuhan diduga kuat adalah untuk membungkam Rivas yang mengancam akan membongkar kejahatan D4vd dan merusak karier musiknya. Ancaman tersebut diyakini sebagai pemicu utama tindakan keji yang dilakukan oleh penyanyi tersebut.

Luka yang diderita Rivas sangat mengerikan, dengan satu luka di sisi kanan perut yang merusak hati dan satu luka lagi di dada kiri atas yang menembus tulang rusuk dan mematahkannya. Kondisi luka ini mengindikasikan bahwa serangan yang dilakukan sangat brutal dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Setelah penangkapan D4vd pada 16 April, orang tua Rivas, Jesus Rivas dan Mercedes Martinez, menyampaikan pernyataan duka cita melalui pengacara mereka, Patrick Steinfeld.

Mereka mengucapkan terima kasih kepada pihak penegak hukum atas kerja kerasnya dalam mengungkap kasus ini dan mengenang putri mereka yang telah meninggal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Kasus ini telah menimbulkan gelombang kejut di industri musik dan masyarakat luas, menyoroti sisi gelap dari ketenaran dan konsekuensi dari tindakan kriminal.

Kasus ini telah menimbulkan gelombang kejut di industri musik dan masyarakat luas, menyoroti sisi gelap dari ketenaran dan konsekuensi dari tindakan kriminal.

Kasus D4vd ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan, serta dampak buruk dari penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan seksual





