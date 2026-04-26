Penyanderaan Kapal Tanker Honour 25 dan Rangkaian Peristiwa Terkini

Kapal tanker Honour 25 disandera perompak di Somalia, bersamaan dengan kasus penganiayaan di daycare, penemuan mayat, kasus TPPU, aksi debt collector, ketegangan geopolitik, dan berita menarik dari dunia seni dan kuliner.

Kapal tanker Honour 25 dan 17 awak kapalnya, termasuk kapten Ashari Samadikun (33), masih dalam penyanderaan oleh kelompok perompak di perairan Somalia sejak Selasa, 21 April 2026.

Ashari, dalam kesempatan berkomunikasi melalui panggilan video dengan keluarga dan rekan-rekannya di sekolah pelayaran PIP Makassar, memberikan kabar terkini mengenai kondisi mereka. Ia bersyukur masih mendapatkan makanan dan diperbolehkan beribadah salat. Seluruh kru tidur di atas kapal, namun pengawasan diperketat pada malam hari dengan penjagaan ketat dari berbagai sisi. Ashari juga mengungkapkan bahwa para perompak dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan jumlah amunisi yang signifikan.

Ashari menceritakan kronologi serangan yang terjadi dini hari. Ia melihat sebuah kapal kecil mendekat sekitar pukul 10 malam, namun kru yang berjaga tidak melaporkan keberadaan kapal tersebut. Kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, tiga kapal perompak mendekat, dua dari sisi kanan dan satu dari sisi kiri. Dengan menggunakan teropong, Ashari melihat adanya senjata di kapal-kapal tersebut dan menyadari bahaya yang mengancam.

Sebelum para perompak berhasil naik ke kapal, Ashari sempat mengirimkan pesan suara kepada pihak kantor dan keluarganya. Saat situasi genting, ia dengan tenang menyatakan dirinya seorang Muslim dan meminta agar tidak ditembak. Para perompak kemudian menghentikan kapal dan menguasai seluruh isi kapal, termasuk mengambil barang-barang pribadi milik kru. Selain penyanderaan ini, beberapa kasus lain juga menjadi perhatian publik.

Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di daycare Little Aresha Yogyakarta, di mana 53 anak, sebagian besar balita, menjadi korban luka fisik dan trauma. Seorang pria ditemukan tewas gantung diri di kerangka besi atap proyek Koperasi Desa Merah Putih. Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dikaitkan dengan korupsi ternyata berakar dari perang global melawan narkoba. Seorang debt collector pinjaman online (pinjol) dilaporkan membuat laporan palsu kebakaran untuk menakut-nakuti warga karena masalah utang.

Di tengah situasi global yang tegang, Presiden AS Donald Trump sempat dievakuasi oleh agen rahasia setelah terdengar suara ledakan di Gedung Putih. Trump juga membatalkan misinya ke Pakistan untuk negosiasi terkait Iran, di tengah memanasnya konflik di Selat Hormuz yang mengancam krisis energi global dan kebuntuan diplomasi AS-Iran. Bahkan, Trump dilaporkan memerintahkan penembakan kapal Iran di Selat Hormuz, semakin memperkeruh ketegangan di kawasan Teluk. Di sisi lain, ada kabar menggembirakan dari dunia seni dan kuliner.

Sanggar Daun Gresik merayakan usia ke-22 dengan menggelar pameran seni yang menampilkan karya dan arsip perjalanan sanggar. Bagi pecinta kuliner, Bolosego menghadirkan sensasi pedas di dekat Malioboro dengan paket wajan berisi iga mercon dan oseng meteor. Sementara itu, penggemar bakmie Jakarta kini bisa menikmati cita rasa autentik di Jogja. Bahkan, ada solusi bagi mereka yang ingin memindahkan nomor WhatsApp lama yang sudah tidak aktif ke HP baru dengan mengganti nomor di HP lama dan memulihkan chat dari Google Drive





