Penyampaian Syarat dan Ketentuan Mengenai Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com

Artikel ini memuat penjelasan lengkap mengenai fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com, termasuk tujuan, penggunaan dana, batasan, serta hak dan kewajiban pihak.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan yang disediakan oleh KOMPAS.com untuk pembaca yang ingin memberikan kontribusi finansial secara sukarela melalui platform resmi. Fitur ini bukan merupakan langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial, serta tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com; pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Data pribadi kontributor diperlakukan sesuai kebijakan privasi KOMPAS.com, dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku.

Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat & Ketentuan Privasi Data

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