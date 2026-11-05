Penyaluran KJP Plus Tahap II 2026 Gelombang I Dimulai 5 November di DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus Gelombang I untuk 661.209 siswa mulai 5 November 2026. Cek besaran dana bantuan pendidikan per jenjang pendidikan di sini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengaktifkan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang I. Program bantuan pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan ( P4OP) secara bertahap.

Jadwal dan Total Penerima Gelombang Pertama

Proses distribusi dana dimulai pada 5 November 2026 bagi ratusan ribu peserta didik yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data dari akun Instagram resmi @upt.p4op, total penerima dalam gelombang pertama tercatat sebanyak 661.209 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

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Besaran Dana Personal dan SPP per Jenjang

Dana KJP Plus dialokasikan sebagai dana personal bulanan serta tambahan Surat Perintah Pembayaran (SPP) khusus untuk siswa di sekolah swasta. Jenjang pendidikan dasar menerima Rp250.000 dana personal per bulan dan tambahan SPP Rp130.000 untuk sekolah swasta dengan 328.145 siswa penerima.

Selanjutnya, jenjang pendidikan menengah pertama menerima Rp300.000 dana personal per bulan dan tambahan SPP Rp170.000 untuk sekolah swasta. Total penerima di jenjang ini sebanyak 171.366 siswa yang terdaftar dalam program bantuan.

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Pada jenjang pendidikan menengah atas, peserta didik menerima Rp420.000 dana personal per bulan ditambah subsidi SPP sebesar Rp290.000 untuk sekolah swasta. Sebanyak 53.612 siswa menjadi penerima manfaat pada kategori jenjang ini.

Distribusi untuk Siswa SMK dan Luar Biasa

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapat alokasi Rp450.000 dana personal per bulan serta tambahan SPP Rp240.000 untuk sekolah swasta. Total penerima untuk jenjang SMK tercatat sebanyak 103.820 siswa.

Sementara itu, terdapat 4.266 peserta didik penyandang disabilitas atau sekolah luar biasa (SLB) yang menerima dana personal senilai Rp300.000 per bulan. Mereka tidak mendapatkan tambahan SPP karena umumnya bersekolah di instansi pemerintah.

Monitoring Status dan Saluran Resmi Komunikasi

Penerima manfaat beserta wali murid dapat memantau status penerimaan dana dan informasi terkini melalui website resmi P4OP DKI Jakarta. Informasi lengkap tersedia di edu.jakarta.go.id/kjp untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.