Penyaluran Dana Desa Tahap Satu Tahun 2026 di Simeulue Selesai

Penyaluran dana desa tahap satu tahun 2026 di Kabupaten Simeulue, Aceh Barat, telah selesai dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Penyaluran dana desa tahap satu tahun ini merupakan penutup penyaluran dana desa tahun ini. Menurut Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, penyaluran dana desa tahap satu tahun ini telah diselesaikan sebelum batas waktu 15 Juni 2026. Penyaluran dana desa tahap satu tahun ini telah menyalurkan dana sebesar Rp98,27 miliar kepada 853 desa yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Aceh Barat, Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya.

Penyaluran dana desa tahap satu tahun 2026 di Kabupaten Simeulue, Aceh Barat, telah selesai dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Penyaluran dana desa tahap satu tahun ini merupakan penutup penyaluran dana desa tahun ini.

Menurut Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, penyaluran dana desa tahap satu tahun ini telah diselesaikan sebelum batas waktu 15 Juni 2026. Penyaluran dana desa tahap satu tahun ini telah menyalurkan dana sebesar Rp98,27 miliar kepada 853 desa yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Aceh Barat, Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Penyaluran dana desa tahap satu tahun ini merupakan yang terbaik dalam kurun lima tahun terakhir. Bahkan salah satu yang terbaik di Provinsi Aceh dalam percepatan penyaluran dana desa.

Keberhasilan penyaluran dana desa tahap satu tahun ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta KPPN Meulaboh dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi penyaluran. Menurut Linggo, dana desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Dana Desa menjadi katalisator pembangunan pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, KPPN Meulaboh, Aceh Barat, mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus melakukan modernisasi tata kelola keuangan desa melalui digitalisasi, termasuk memanfaatkan layanan internet banking guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.





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Penyaluran Dana Desa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Meulaboh Linggo Supranggono Pemerintah Daerah Pemerintah Desa

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