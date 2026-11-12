Penyaluran BSU 2026 dan Program Rekening Gratis untuk Pekerja Berpenghasilan Rendah

Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah BSU 2026 hingga program rekening gratis dengan saldo awal Rp 50.000 untuk 25,16 juta warga, memastikan bantuan tepat sasaran kepada pekerja berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 tengah diproses secara intensif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target realisasi pada November 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat rentan serta mendorong inklusi keuangan nasional melalui program rekening bank gratis yang akan diluncurkan pada akhir 2026.

Kriteria dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 secara khusus menyasar pekerja atau buruh yang memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar serta menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Kriteria utama penyaluran dana ini menekankan pada batas penghasilan maksimal, di mana pekerja harus menerima upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan sebagai dasar eligibility.

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Untuk wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta, batas pendapatan penerima akan disesuaikan dengan UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sebaliknya, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, sistem penentuan upah dasar mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang serupa, memastikan keadilan regional dalam alokasi bantuan.

Upah yang menjadi landasan penentuan penerima manfaat adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem data kepesertaan. Komposisi upah tersebut mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap yang menjadi acuan statistik resmi pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

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Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk Inklusi Keuangan Nasional

Di luar skema bantuan tunai langsung, pemerintah meresmikan arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh warga negara memiliki rekening bank sebagai prasyarat dasar akses layanan publik. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa semua kelompok ekonomi diharapkan sudah bisa bertransaksi melalui rekening formal, menandai pergeseran paradigma dari bantuan tunai murni ke inklusi keuangan terstruktur.

Program rekening gratis ini menargetkan 25,16 juta warga yang berada pada kategori kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 serta berusia 17 tahun ke atas dan belum memiliki rekening perbankan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun untuk membiayai pelaksanaan program ambisius ini, dengan setiap rekening baru yang dibuka akan otomatis terisi saldo awal sebesar Rp 50.000 sebagai modal awal literasi keuangan.

Saat ini, tim teknis Kemenko Perekonomian sedang mematangkan regulasi teknis, verifikasi data penerima, hingga mekanisme operasional di lapangan. Langkah ini memastikan bahwa setiap titik penyaluran rekening dapat memantau keabsahan data pemohon dan menghindari duplikasi atau penyalahgunaan identitas dalam skema insentif perbankan gratis tersebut.

Strategi Jaring Pengaman Ekonomi Berbasis Strata Pendapatan

Melalui pemetaan strategis, pemerintah secara tegas memisahkan jaring pengaman ekonomi berdasarkan strata pendapatan pekerja untuk efisiensi anggaran. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) difokuskan eksklusif untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan, sementara skema insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menopang kelangsungan konsumsi pekerja kelas menengah hingga batas gaji Rp 10 juta.

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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini gencar melakukan penyaringan dan sinkronisasi data calon penerima agar tidak terjadi kebocoran bantuan. Airlangga Hartarto menekankan bahwa verifikasi data terus dipacu agar penyaluran BSU dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, mengonfirmasi bahwa fokus utama tetap pada pekerja dengan batas gaji maksimal di bawah Rp 3 juta untuk prioritas alokasi dana.