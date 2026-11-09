Penyadapan Ilegal Prabowo: Empat Tersangka Polri dan Dinamika Hukum

Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. LPSK kaji perlindungan saksi di tengah sorotan DPR dan implikasi terhadap privasi publik.

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto telah memicu gejolak luas terhadap keamanan dan privasi masyarakat Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih dalam tahap mengkaji permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk memberikan perlindungan kepada enam saksi dalam perkara ini. Hingga konfirmasi yang dilakukan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026, identitas keenam saksi tersebut tetap dirahasiakan demi alasan keamanan.

Prosedur Perlindungan Saksi di LPSK

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan bahwa Polri telah resmi mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam kasus penyadapan ilegal ini. Namun, ia menolak untuk merinci secara khusus para saksi yang dimintakan perlindungan karena hal tersebut bersifat rahasia dan harus dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini terhadap potensi ancaman atau intervensi yang dapat menggagalkan proses penyelidikan.

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Keputusan untuk memberikan perlindungan saksi merupakan bagian integral dari upaya penegak hukum dalam memastikan kelancaran proses investigasi. Dengan adanya perlindungan dari LPSK, para saksi diharapkan dapat memberikan keterangan yang jujur dan lengkap tanpa rasa takut akan dampak negatif terhadap keselamatan diri maupun keluarga mereka.

Identitas Tersangka dan Dasar Hukum Penahanan

Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri tengah menyidik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Dalam operasi tersebut, polisi telah menetapkan empat tersangka utama. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

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Keempat jenderal tersebut disangka memerintahkan pelaksanaan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi yang sah. Tindakan ini dilakukan tidak berkaitan dengan penegakan hukum yang legitimate. Selain itu, mereka juga diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem teknologi pada Oktober 2026 untuk menutupi jejak digital aktivitas penyadapan ilegal tersebut.

Akibat perbuatan melanggar hukum ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga menghadapi sanksi berdasarkan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pemakaian pasal-pasal ini menunjukkan tingkat keparahan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Reaksi Istana dan Peran Badan Intelijen Negara

Presiden Prabowo Subianto merespons kasus ini dengan tindakan tegas, yaitu mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pihak Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan namun menekankan bahwa indikasi kasus ini mengarah pada tindakan makar.

Dalam upaya memperdalam penyelidikan, Presiden memanggil Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, M Henindra, ke Istana. Langkah ini menunjukkan tingkat kepedulian tinggi terhadap keamanan negara dan integritas institusi intelijen. Selain itu, Presiden juga bertemu dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu malam, 8 November 2026.

Tuntutan Transparansi dari Fraksi PKS dan DPR

Komisi III DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan membahas perkembangan penanganan kasus secara komprehensif. Pembahasan akan mencakup pengungkapan auktor intelektualis atau dalang, motif, hingga pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.

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Selain itu, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rofik Hananto, menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelanggaran etik internal semata. Ia menilai penyadapan ilegal oleh oknum aktif Polri terhadap Presiden dan pejabat negara adalah persoalan serius yang membawa implikasi luas terhadap rasa aman masyarakat.

Rofik Hananto mendesak agar Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum tidak bekerja setengah-setengah. Ia menuntut agar pengungkapan perkara menyasar dalang di balik layar, bukan sekadar operator teknis di lapangan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai motif penyadapan, sosok yang memerintahkan, serta kepentingan di balik perbuatan ilegal tersebut.

Dalam rangka memastikan tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban hukum, Rofik menyarankan agar seluruh perangkat komunikasi, rekaman, hingga alur diseminasi informasi diaudit secara profesional. Audit ini diperlukan demi membongkar jejaring yang terlibat dalam kasus ini. Ia juga mengingatkan bahwa penerapan ketentuan makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional harus didasarkan pada alat bukti yang sah.

Pasal 191 KUHP Nasional mengatur tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sementara Pasal 193 berkaitan dengan makar terhadap pemerintah. Proses pembuktian harus obyektif dan bukan sekadar spekulasi. Kasus ini menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola institusi penegak hukum agar pengawasan terhadap kewenangan intelijen dan penyadapan dapat diperketat di masa mendatang.