Penyadapan Ilegal: DPR desak pasal makar, Pakar Ingatkan Proses Hukum

Dugaan Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal memicu polemik. Pakar dan ICJR mengkritisi permintaan Komisi III DPR agar Polri menerapkan pasal makar atas dasar bukti hukum.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus perhatian publik setelah munculnya dugaan adanya operasi penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Insiden ini bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan menandai potensi konflik kepentingan tingkat tinggi yang melibatkan empat perwira tinggi polisi. Kejanggalan ini memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan lembaga penegak hukum yang mengkhawatirkan integritas proses investigasi yang sedang berjalan.

Mekanisme Dugaan Penyadapan Terkoordinasi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi menyampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, bahwa Listyo Sigit Prabowo diduga berperan sebagai pengambil keputusan utama. Dalam struktur dugaan tersebut, mantan Kapolri ini dianggap memberikan perintah spesifik, menetapkan target para korban, serta menjadi satu-satunya penerima hasil akhir dari operasi penyadapan tersebut. Peran sentral ini menempatkan Listyo Sigit di posisi puncak rantai komando ilegal yang melibatkan tiga perwira tinggi lainnya.

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Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa keempat perwira tinggi yang kini berstatus tersangka memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam pelaksanaan operasi tersebut. Keempat tersangka yang ditetapkan adalah Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Mereka telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tindak pidana penghilangan data elektronik dan akses ilegal ke sistem keamanan negara.

Perdebatan Pasal Makar dan Intervensi Legislatif

Permintaan Komisi III DPR agar Polri menerapkan pasal makar terhadap para pelaku menuai kritik tajam dari pihak independen. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi khusus terkait tindak pidana makar. Laporan ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang ditemukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan formal.

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Namun, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menyatakan bahwa desakan pengenaan pasal makar berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif yang berbahaya. Erasmus Napitupulu menekankan bahwa permintaan untuk mengenakan pasal tertentu dapat bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Intervensi semacam ini dikhawatirkan akan menggerus independensi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang seharusnya bebas dari tekanan politik sepihak.

Kritik Akademisi dan Tantangan Transparansi

Muradi, seorang guru besar ilmu politik dan keamanan di Universitas Padjadjaran, memberikan perspektif kritis mengenai dugaan adanya unsur politik di balik kasus ini. Saat dihubungi pada Sabtu, 14 November 2026, Muradi menegaskan bahwa kesimpulan dini yang langsung menghubungkan Listyo Sigit dengan motif pribadi atau politik masih terlalu prematur. Ia menekankan pentingnya menggali data informasi lebih dalam untuk memahami apakah ada aktor besar di balik operasi tersebut yang mungkin memiliki agenda di luar urusan keamanan biasa.

Muradi juga menambahkan bahwa meskipun ada dugaan motif politik, hal tersebut tidak serta merta berarti tingkat kejahatan tersebut mencapai level makar tanpa bukti hukum yang kuat. Para ahli hukum dan akademisi menyerukan agar penyidik membuktikan setiap dugaan berdasarkan kerangka hukum yang kokoh, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan politik. Proses pengungkapan substansi perkara haruslah dilakukan secara transparan untuk menghindari praduga salah yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dampak Politik dan Langkah Hukum Kedepannya

Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri dan perwira tinggi lainnya seharusnya membuka jalan bagi pengungkapan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa isu ini telah berubah menjadi persoalan keamanan negara yang sangat sensitif. Pemerintah dan sejumlah elite politik mulai mengaitkan dugaan penyadapan ini secara langsung dengan ancaman terhadap keselamatan Presiden Prabowo Subianto, sehingga menambah kompleksitas politis yang melingkupi perkara ini.

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Sementara kepolisian belum mengungkap secara rinci motif, tujuan, dan konstruksi perkara yang menjerat para tersangka, tekanan untuk segera memberikan kejelasan semakin besar. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan secara independen ketika perkara yang ditangani bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan tertinggi negara. Masyarakat menantikan hasil investigasi intensif yang dilakukan oleh Polri untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya pengaruh politik yang merendahkan marti hukum.