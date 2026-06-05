Penutupan Latihan Dasar Militer Komcad Gelombang I bagi ASN di Halim Perdanakusuma

Sekitar 1.764 aparatur sipil negara dari 55 kementerian dan{...} selesai mengikuti Latsarmil Komcad gelombang pertama, menekankan disiplin, korsa, dan kemampuan bela negara. Upacara

Barisan pasukan Komponen Cadangan (Komcad) menutup rangkaian Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Gelombang I bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin, 6 Juni 2026, yang dilaksanakan di area Taxyway Echo Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Upacara penutupan yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjadi titik puncak dari proses pelatihan selama dua minggu, di mana sebanyak 1.764 peserta dari 55 kementerian dan lembaga berhasil menyelesaikan program. Peserta, yang meliputi pejabat senior, staf teknis, serta petugas lapangan, menjalani serangkaian kegiatan fisik, taktik, dan pembekalan nilai-nilai bela negara yang dirancang untuk menumbuhkan karakter disiplin, semangat korsa, serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat nasional.

Selama pelatihan, para ASN diperkenalkan pada dasar‑dasar taktik militer, penggunaan peralatan komunikasi, teknik pertolongan pertama, serta prosedur evakuasi massa. Selain itu, modul pembentukan karakter menekankan pentingnya integritas, loyalitas kepada negara, dan rasa kebersamaan antar‑anggota tim. Pada hari terakhir, peserta mengadakan simulasi penanganan bencana alam yang melibatkan koordinasi lintas‑instansi, memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan ilmu militernya dengan tugas sipil.

Penilaian akhir menunjukkan bahwa mayoritas peserta memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan, dengan beberapa di antaranya memperoleh penghargaan khusus atas prestasi luar biasa dalam bidang kebugaran dan kepemimpinan. Acara penutupan ditandai dengan pemberian sertifikat kelulusan, inspeksi akhir oleh Menteri Rini Widyantini, dan sesi foto bersama para pejabat tinggi.

Dalam salah satu momen, Komandan Komcad, Letnan Kolonel M. Iqbal, terlihat mengungkapkan rasa kebanggaannya dengan memeluk putra‑putrinya yang turut hadir menyaksikan upacara, menambah nuansa kebersamaan dan harapan akan generasi mendatang yang lebih siap dalam tugas bela negara. Menteri Rini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran ASN dalam sistem pertahanan negara, menyatakan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan investasi strategis bagi ketahanan nasional.

Dengan keberhasilan Gelombang I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menargetkan pelaksanaan gelombang selanjutnya dengan peningkatan kuota peserta dan penambahan modul khusus, menyesuaikan dengan tantangan keamanan yang terus berkembang





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