Penurunan Surat Utang Korporasi Indonesia 2026: Analisis Data PEFINDO

Surat utang korporasi di Indonesia anjlok 12,75% menjadi Rp139,6 triliun per September 2026. PEFINDO mengungkap dampak kenaikan yield obligasi terhadap strategi pendanaan perusahaan.

Nilai total penerbitan surat utang korporasi di Indonesia mengalami kontraksi signifikan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEFINDO, akumulasi nilai penerbitan hingga akhir September 2026 hanya mencapai Rp139,6 triliun. Angka ini mencatatkan penurunan sebesar 12,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini mencerminkan perubahan dinamika pasar modal dan tekanan biaya pendanaan yang semakin berat bagi perusahaan.

Mekanisme Kenaikan Biaya Dana Pasar

Hendro Utomo, yang menjabat sebagai Rating Director di PEFINDO, menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan volume, nilai penerbitan surat utang masih bertahan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utang yang jatuh tempo. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pokok perusahaan untuk tetap beroperasi dan mempertahankan likuiditas masih menjadi pendorong utama aktivitas penerbitan. Namun, ruang untuk pertumbuhan lebih lebar mulai terkendala oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh emiten.

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Faktor utama yang membebani pasar ini adalah kenaikan biaya dana yang signifikan. Kompetisi pendanaan menjadi semakin ketat seiring dengan munculnya instrumen alternatif yang menawarkan daya tarik lebih besar bagi investor. Surat Berharga Negara atau SBN serta Surat Berharga Bank Indonesia atau SRBI menjadi pilihan yang semakin diminati karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen korporasi. Hal ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi pendanaan mereka di tengah lingkungan yang semakin sulit.

Data teknis pasar menunjukkan volatilitas yang jelas dalam penentuan tingkat bunga. Rata-rata kupon untuk obligasi dengan peringkat AAA dan tenor tiga tahun, yang sebelumnya pernah turun ke level 5,5 persen pada akhir 2025, kini telah naik kembali menjadi sekitar 7,5 persen pada paruh kedua 2026. Kenaikan yield acuan di pasar ini menegaskan bahwa tekanan biaya tidak hanya berasal dari perubahan profil risiko kredit perusahaan, tetapi juga dari fluktuasi makroekonomi pasar utang secara keseluruhan.

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Posisi Stakeholder dan Dampak Kompetitif

Perubahan struktur biaya ini secara langsung memengaruhi daya saing instrumen utang korporasi dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Persaingan semakin sengit, terutama bagi perusahaan dengan peringkat kredit single A ke bawah. Bagi kelompok emiten dengan kualitas kredit menengah hingga rendah, menawarkan kupon yang kompetitif menjadi tantangan besar karena mereka harus memberikan premi risiko kredit yang lebih tinggi untuk menarik minat investor.

Di sisi lain, perusahaan dengan peringkat kredit investasi yang tinggi, yaitu AAA dan AA, masih mempertahankan keunggulan. Yield yang ditawarkan oleh kelompok ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata suku bunga kredit perbankan. Akibatnya, instrumen utang tetap menjadi alternatif pendanaan yang efisien dan kompetitif bagi perusahaan dengan profil keuangan yang sangat solid. Namun, efisiensi ini semakin menipis bagi emiten di tingkat single A dan triple B.

Hendro Utomo, yang menyampaikan analisisnya pada TICMI Capital Market and Business Conference di Gedung BEI pada Kamis, 12 November 2026, menekankan bahwa perusahaan peringkat menengah kehilangan banyak keunggulan biaya. Mereka harus bersaing tidak hanya dengan perbankan, tetapi juga dengan instrumen utang negara yang lebih aman. Ketimpangan biaya pendanaan ini menciptakan jurang pemisah yang jelas dalam kemampuan perusahaan untuk mengakses modal dengan biaya terjangkau.

Dampak Nyata dan Prognosis Pasar

Tekanan biaya dana tersebut berdampak langsung pada preferensi tenor penerbitan surat utang korporasi. Perusahaan kini semakin enggan untuk mengunci biaya dana yang tinggi dalam jangka waktu panjang. Hal ini mendorong dominasi penerbitan dengan tenor pendek untuk menjaga fleksibilitas keuangan. Porsi obligasi dengan tenor satu tahun melonjak drastis dari sekitar 22 persen pada tahun 2025 menjadi 34 persen per September 2026.

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Sebaliknya, penerbitan berjangka panjang mengalami penurunan. Porsi obligasi dengan tenor lima tahun turun menjadi 23,7 persen dari total penerbitan. Strategi memilih tenor pendek memberikan ruang gerak bagi perusahaan di tengah ketidakpastian suku bunga, namun langkah ini juga membawa risiko refinancing. Perusahaan harus terus-menerus menghadapi kondisi pasar yang mungkin berubah buruk saat utang lama jatuh tempo dan harus diterbitkan ulang.

Dari perspektif peringkat kredit, pasar masih didominasi oleh surat utang investment grade, namun komposisinya berubah. Porsi obligasi peringkat AAA turun dari sekitar 58 persen pada 2025 menjadi 41 persen di September 2026. Hendro Utomo menilai bahwa penyebaran aktivitas penerbitan ini tidak serta-merta menandakan penurunan kualitas kredit di pasar, melainkan refleksi dari kebutuhan emiten di berbagai peringkat untuk tetap bertahan.

Sementara itu, penggunaan dana penerbitan juga mengalami pergeseran struktural. Modal kerja tetap menjadi tujuan utama dengan kontribusi sekitar 52 persen dari total penerbitan. Refinancing utang lama menyumbang 28 persen, sementara penggunaan untuk investasi baru meningkat signifikan dari 8 persen menjadi 19 persen. Peningkatan porsi investasi ini menunjukkan bahwa di tengah biaya yang mahal, perusahaan tetap melihat urgensi untuk mengembangkan usaha menggunakan pasar surat utang.