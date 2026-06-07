Penurunan Minat Smartphone di Kalangan Gen Z Dorong Lonjakan Penjualan Feature Phone di AS

Generasi Z mulai bosan dengan smartphone, memicu peningkatan penjualan feature phone, terutama di Amerika Serikat, serta menimbulkan tantangan bagi produsen ponsel.

Dampak penurunan minat terhadap smartphone di kalangan generasi Z mulai tampak jelas dalam beberapa bulan terakhir. Generasi yang tumbuh bersama layar sentuh ini kini mengaku mulai bosan dengan kecanduan menatap ponsel pintar sepanjang hari.

Menurut pengamat teknologi, tren ini memicu munculnya minat pada perangkat yang lebih sederhana, termasuk ponsel jadul atau feature phone, yang menawarkan fungsi dasar tanpa kelebihan kompleksitas digital. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada Indonesia, melainkan telah meluas hingga ke pasar Amerika Serikat, di mana sejak 2022 penjualan feature phone mengalami lonjakan signifikan.

Data terbaru dari Counterpoint Research mengungkapkan bahwa penjualan feature phone di Amerika Serikat telah mencapai puluhan ribu unit per bulan, menandai pergeseran perilaku konsumen yang lebih memilih perangkat dengan harga terjangkau dan daya tahan baterai yang lama. Pada periode yang sama, penjualan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan India tetap mendominasi pasar global, menyumbang sekitar delapan puluh persen pangsa pasar pada tahun lalu, namun pertumbuhan di Amerika Utara menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat diabaikan.

HMD Global, produsen yang mengusung merek Nokia legendaris, menjadi salah satu perusahaan yang mendapat dampak signifikan dari perubahan tren ini. Selama era 2000-an, Nokia dikenal sebagai pemimpin pasar ponsel dasar yang kini kembali menapaki panggung dengan meluncurkan kembali model-feature phone yang menyasar konsumen berpendapatan rendah.

Laporan Counterpoint Research mencatat bahwa sekitar empat puluh enam koma lima persen pengguna dengan daya beli terbatas lebih memilih feature phone karena faktor harga, sementara tiga puluh delapan koma satu persen menghargai daya tahan baterai yang lebih lama sebagai keunggulan utama dibandingkan smartphone modern yang sering kali memerlukan pengisian daya berulang kali. Di Amerika Serikat, demografi pengguna feature phone didominasi oleh lansia, yang mencapai tiga puluh tiga koma dua persen, serta kelompok pengguna yang menginginkan teknologi sederhana tanpa beban aplikasi yang berlebihan.

Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan strategis bagi para produsen smartphone dan penyedia layanan digital. Apakah mereka harus menyesuaikan portofolio produk dengan menambahkan varian feature phone yang lebih terjangkau? Ataukah fokus pada inovasi yang meningkatkan daya tahan baterai dan menurunkan harga perangkat flagship? Para analis menyarankan agar perusahaan memperhatikan kebutuhan segmen pasar yang mengutamakan kesederhanaan dan keandalan, terutama di wilayah dengan pendapatan per kapita rendah.

Di sisi lain, generasi Z yang mengaku bosan dengan smartphone mungkin akan mengeksplorasi kembali hobi non-digital, memperkuat tren minimalisme digital yang sudah mulai muncul di kalangan remaja. Dengan begitu, dinamika pasar ponsel akan terus beradaptasi, menyeimbangkan antara teknologi canggih dan kebutuhan dasar konsumen yang beragam





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