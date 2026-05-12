Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mencatat penurunan angka kematian jamaah haji di Tanah Suci. Hal ini karena pemeriksaan istithaah kesehatan yang lebih ketat. Banyak jamaah berusia madya yang membahayakan diri sendiri dengan memaksakan ibadah. Pemerintah bersama Saudi mengecilkan target kematian ke 260 orang.

Waktu baca: 3 menit. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak engangkan pemeriksaan layanan kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, jumlah jamaah haji yang wafat di Tanah Suci di musim haji tahun ini menunjukan penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada tanggal yang sama tahun sebelumnya, jumlah jamaah yang meninggal sekitar 46 sampai 48 orang, tetapi tahun ini tercatat hanya 24 orang. Dahnil mengungkapkan penurunan tersebut berkat ketatnya pemeriksaan kesehatan atau istithaah bagi calon haji sebelum keberangkatan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin angka ini menjadi hanya masalah statistik, melainkan betul-betul memperhatikan kondisi jamaah.

"Penurunan ini karena kita memang ketat terkait istithaah kesehatan. Kami juga bersama Pak Menteri terus mengingatkan agar kita lebih ketat lagi. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, kami tidak ingin membawa angka yang lebih tinggi gebase," ucapnya. Berdasarkan data yang diterima, mayoritas jamaah haji yang wafat bukan dari kelompok lanjut usia, tetapi berkisar usia 40 hingga 50 tahun.

Kebanyakan merasa tubuh mereka sehat sehingga memaksakan diri dalam melakukan ibadah, tanpa menyadari bahwa aktivitas berlebihan dapat menyebabkan tenaga menurun dan penyakit muncul.

"Para jamaah yang meninggal justru berasal dari kalangan berusia 40-50 tahun. Mereka merasa sehat setelah hasil pemeriksaan baik, tadi tidak turut memperhitungi batas kemampunan tenaga untuk memaksakan diri. Akhirnya muncul kelelahan dan penyakit, sehingga beberapa wafat," kata Dahnil. Peningkatan pengawasan dan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Arab Saudiramun ingin turut menindaklanjuti kondisi keterjaminan kesehatan jamaah.

Direspon penurunan angka kematian jamaah berikutnya, Dahnil mencatat angka kematian pada musim haji tahun lalu sekitar 460 orang. Ia berharap tahun ini angka itu dapat diturunkan di bawah itu dengan antara lain pengawasan terpusat dari Arab Saudi.

"Tahun lalu jumlah kematian sekitar 460 orang, mudah-mudahan tahun ini tidak mencapai angka tersebut. Kita semua berdoa agar seluruh jamaah tetap sehat selama pelaksanaan ibadah," ucapnya. Disamping itu, kualifikasi dari layanan haji menjadi hal penting bagi jamaah. Dhnil mengingatkan agar jamaah menjaga kondisi fisik dan tidak kelewihan dalam bertahanilah membuat tidur dalam beberapa jam harian, dan selesai atas seluruh perjalanan.

"Leh belakang pelaksanaan haji nanti. Kita iimbau agar tetap menjaga permutasinya," tambah Dhnil





