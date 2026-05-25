Penurunan Jumlah Mahasiswa di PTS, Dampaknya Terhadap PTS dan Negara

Penurunan jumlah mahasiswa di PTS, seperti UMT dan UMB, dipengaruhi oleh agresifnya PTN dalam merekrut mahasiswa baru. Hal ini menyebabkan PTS kehilangan momentum rekrutmen mahasiswa dan berdampak pada kesejahteraan dosen. Jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi regulasi, banyak PTS kecil akan tumbang atau mati pelan-pelan. Ini akan merugikan negara karena PTN tidak akan sanggup menampung seluruh anak bangsa.

Kampus swasta seperti Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan Universitas Mercu Buana (UMB) juga merasakan penurunan jumlah mahasiswa baru. UMT harus menyewa gedung Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Tangerang karena ruang kuliah tidak mencukupi.

UMB juga mengalami penurunan pendapatan karena daya tarik PTN yang kuat. PTN, khususnya PTNBH, menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar, sehingga calon mahasiswa cenderung menunggu hingga gelombang terakhir jalur mandiri PTN. Ini menyebabkan PTS kehilangan momentum rekrutmen mahasiswa. Jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi regulasi, banyak PTS kecil akan tumbang atau mati pelan-pelan.

Ini akan merugikan negara karena PTN tidak akan sanggup menampung seluruh anak bangsa





