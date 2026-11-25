Laporan terbaru Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia mencatat penurunan signifikan harga cabai, daging ayam, dan minyak goreng curah di pasar tradisional pada 25 November 2026, sementara harga beras dan daging sapi justru mengalami kenaikan.

Bank Indonesia mengonfirmasi adanya tren penurunan harga pangan strategis secara nasional pada Rabu, 25 November 2026, yang dicatat melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Laporan resmi ini menunjukkan bahwa komoditas esensial seperti seluruh jenis cabai, daging ayam ras segar, minyak goreng curah, serta telur ayam ras mengalami penurunan harga yang signifikan di berbagai pasar tradisional di seluruh Indonesia, menandakan perbaikan stabilitas harga untuk beberapa produk pokok.

Analisis Penurunan Harga Cabai dan Minyak Goreng

Data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tanggal 25 November 2026 mengindikasikan adanya pergeseran harga yang menguntungkan bagi konsumen untuk komoditas berbasis hortikultura dan minyak goreng curah. Meski demikian, harga-harga tersebut masih tergolong tinggi ketika dibandingkan dengan tren harga pada periode-periode sebelumnya dalam tahun yang sama.

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Perubahan harga yang paling mencolok terlihat pada komoditas cabai, yang selama ini dikenal memiliki fluktuasi harga yang cukup volatil di pasar domestik. Data spesifik menunjukkan bahwa harga rata-rata seluruh jenis cabai turun sebesar 5,82 persen, dengan nilai penurunan mencapai Rp5.600 jika dibandingkan dengan kondisi harga pada hari sebelumnya.

Khusus untuk cabai merah keriting, harga tercatat mengalami penurunan sebesar 3,41 persen atau setara dengan Rp2.850 per kilogramnya. Setelah penyesuaian ini, harga cabai merah keriting di pasar tradisional terpantau berada di angka Rp80.750 per kilogram pada Rabu, 25 November 2026.

Sementara itu, komoditas cabai merah besar juga mencatatkan penurunan yang lebih besar, yaitu sebesar 4,15 persen atau Rp2.750 per kilogram. Penurunan ini membawa harga cabai merah besar ke level Rp63.450 per kilogram, yang merupakan respons langsung terhadap peningkatan pasokan di pasar tradisional pada hari tersebut.

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Di sisi lain, harga minyak goreng curah juga ikut turun, sejalan dengan stabilnya distribusi minyak goreng di tingkat pasar. Penurunan ini berkontribusi pada penurunan harga keseluruhan untuk komoditas minyak goreng curah yang dicatat oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia dalam laporan resminya.

Kenaikan Harga Beras, Bawang, dan Daging Sapi

Berbeda dengan tren penurunan pada cabai dan minyak goreng, komoditas beras justru menunjukkan kenaikan harga pada Rabu, 25 November 2026, yang dicatat oleh Bank Indonesia. Kenaikan ini terjadi pada hampir seluruh kualitas beras yang diperdagangkan di pasar tradisional, kecuali untuk dua kategori tertentu yang dipatok stabil.

Beras kualitas bawah I mengalami kenaikan harga sebesar 0,33 persen atau Rp50 per kilogramnya, sehingga mencapai harga Rp15.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada beras kualitas bawah II yang naik 0,34 persen atau Rp50, menjadi Rp14.850 per kilogram di pasar tradisional pada tanggal 25 November 2026.

Pada segmen beras menengah, beras kualitas medium I naik sebesar 0,3 persen atau Rp50 per kilogram, ditutup di angka Rp16.750 per kilogram. Beras kualitas medium II, di sisi lain, terpantau tidak mengalami perubahan harga dan masih dijual dengan harga Rp16.550 per kilogram.

Komoditas beras kualitas super juga tidak lepas dari tekanan kenaikan harga. Beras kualitas super I naik sebesar 0,28 persen atau Rp50, menjadi Rp18.100 per kilogram. Namun, beras kualitas super II tetap stabil dengan harga Rp17.500 per kilogram tanpa perubahan apapun pada hari pelaporan.

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Komoditas bawang-bawangan dan protein hewani juga turut mengalami kenaikan harga yang dicatat oleh Bank Indonesia. Harga bawang merah ukuran sedang naik 0,51 persen atau Rp200 menjadi Rp39.150 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang naik 0,39 persen atau Rp150 menjadi Rp38.400 per kilogram pada 25 November 2026.

Daging sapi juga mencatatkan kenaikan harga yang signifikan dalam laporan tersebut. Daging sapi kualitas I naik sebesar 0,59 persen atau Rp900 menjadi Rp153.500 per kilogram, sementara daging sapi kualitas II naik 0,56 persen atau Rp800 menjadi Rp144.350 per kilogram di pasar tradisional Indonesia.

Status Harga Gula dan Minyak Goreng Kemasan

Selain komoditas pangan segar, harga komoditas penyimpanan seperti gula pasir dan minyak goreng kemasan bermerek juga tercatat mengalami perubahan harga pada Rabu, 25 November 2026, berdasarkan data dari Bank Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan biaya distribusi atau biaya produksi yang mulai diteruskan ke konsumen akhir.

Harga gula pasir kualitas premium mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen atau Rp50, ditutup di angka Rp20.750 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal juga tercatat naik sebesar 0,77 persen atau Rp150, menjadi Rp19.750 per kilogram pada hari yang sama.

Di sektor minyak goreng kemasan, harga minyak goreng kemasan bermerek I naik sebesar 0,21 persen atau Rp50 menjadi Rp24.400 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek II juga mencatatkan kenaikan yang sama, yaitu 0,21 persen atau Rp50, menjadi Rp23.650 per kilogram pada Rabu, 25 November 2026.

Laporan lengkap dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia ini memberikan gambaran dualitas pasar pangan di Indonesia, di mana penurunan harga pada komoditas hortikultura tertentu berbanding lurus dengan kenaikan harga pada komoditas protein hewani dan bahan pokok seperti beras, mencerminkan dinamika permintaan dan pasokan yang kompleks di tengah tahun 2026.