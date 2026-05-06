Penurunan Drastis Jumlah RW Kumuh di DKI Jakarta Hingga 52 Persen

Pemprov DKI Jakarta dan BPS melaporkan penurunan signifikan jumlah RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada 2026 melalui penggunaan teknologi citra satelit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja merilis data terbaru mengenai kondisi lingkungan di wilayah ibu kota yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan kawasan kumuh . Berdasarkan hasil kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik atau BPS , tercatat adanya penurunan jumlah Rukun Warga atau RW yang masuk dalam kategori kumuh secara drastis selama periode delapan tahun terakhir.

Pencapaian ini menjadi angin segar bagi upaya penataan kota yang lebih berkelanjutan dan manusiawi bagi seluruh warga Jakarta. Jika menengok kembali data pada tahun 2017, jumlah RW kumuh masih berada pada angka 445 wilayah. Namun, melalui berbagai program intervensi dan perbaikan infrastruktur, angka tersebut berhasil ditekan hingga hanya tersisa 211 RW pada tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa penurunan sebesar 52,58 persen ini merupakan hasil dari pendataan yang telah difinalisasi pada tahun 2026.

Meskipun angka tersebut menunjukkan tren positif, Pramono dengan rendah hati menyatakan bahwa ia tidak ingin mengklaim keberhasilan ini sebagai hasil kerja keras pemerintahannya semata. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dinamika pertumbuhan penduduk di Jakarta sangatlah tinggi, yang seringkali membawa kompleksitas baru dalam permasalahan lapangan. Tantangan seperti kepadatan penduduk, akses sanitasi, dan keterbatasan lahan tetap menjadi kendala utama dalam mengeliminasi kawasan kumuh sepenuhnya.

Namun, melihat adanya penurunan yang mencapai lebih dari separuh dari jumlah semula di tengah kompleksitas masalah perkotaan, Pramono menilai hal ini sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa dan patut disyukuri oleh semua pihak yang terlibat. Terkait dengan teknis pengambilan data, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan penjelasan mendalam mengenai metodologi yang digunakan. Pendataan kali ini tidak lagi hanya mengandalkan survei konvensional di lapangan, tetapi telah mengintegrasikan teknologi modern berupa citra satelit dan analisis big data.

Proses pendataan yang dimulai pada tahun 2025 dan difinalisasi pada tahun 2026 ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Penggunaan teknologi satelit memberikan gambaran visual yang objektif mengenai kepadatan bangunan, kondisi atap, serta ketersediaan ruang terbuka hijau di setiap RW. Dengan pendekatan kombinasi ini, hasil pendataan menjadi lebih presisi dibandingkan dengan metode terdahulu yang mungkin memiliki margin kesalahan lebih besar karena ketergantungan pada laporan manual.

Secara keseluruhan, DKI Jakarta memiliki total 2.749 RW yang tersebar di berbagai wilayah administrasi. Data mengenai 211 RW kumuh yang masih tersisa kini menjadi basis data fundamental bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan. Pramono Anung menegaskan bahwa data tersebut tidak hanya akan menjadi laporan statistik belaka, tetapi akan didalami lebih lanjut guna memastikan setiap intervensi kebijakan tepat sasaran.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perbaikan kualitas hidup yang nyata bagi masyarakat, mulai dari perbaikan drainase, penyediaan air bersih, hingga penataan hunian yang layak. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi warga Jakarta yang harus tinggal di lingkungan yang tidak sehat atau tidak memenuhi standar kelayakan huni. Upaya sistematis dalam mengurangi kawasan kumuh ini juga mencerminkan visi besar dalam mentransformasi Jakarta menjadi kota global yang inklusif.

Dengan berkurangnya jumlah RW kumuh, diharapkan produktivitas warga meningkat seiring dengan membaiknya kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPS akan terus memperbarui data secara berkala agar setiap perubahan di lapangan dapat segera direspons dengan tindakan yang cepat dan tepat. Komitmen jangka panjang ini diharapkan mampu menghapuskan stigma kawasan kumuh di Jakarta dan menggantinya dengan pemukiman yang tertata rapi, sehat, dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara luas





