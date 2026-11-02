Penurunan 23 Persen Laka Lantas di DIY Selama Operasi Patuh Progo 2026

Polda DIY mencatat penurunan laka lantas 23 persen selama minggu pertama Operasi Patuh Progo 2026. Strategi preemtif dan preventif berhasil menekan angka kecelakaan dan korban jiwa secara signifikan.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengonfirmasi adanya penurunan signifikan dalam angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama minggu pertama pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2026. Berdasarkan data analisis dan evaluasi (anev) yang mencakup periode 26 Oktober 2026 hingga 1 November 2026, operasi tersebut menunjukkan dampak positif yang nyata terhadap keselamatan transportasi di wilayah Yogyakarta.

Dampak Positif Penurunan Kecelakaan dan Korban

Polda DIY mencatat sebanyak 170 kejadian laka lantas di jalan raya selama minggu pertama operasi. Angka ini menunjukkan penurunan hingga 23 persen dibandingkan dengan periode satu minggu sebelum operasi digelar. Penurunan jumlah kejadian ini disertai dengan berkurangnya tingkat fatalitas korban jiwa serta luka berat maupun luka ringan secara signifikan.

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Di samping aspek keselamatan nyawa, operasi ini juga berdampak pada pengurangan kerugian materiil yang drastis, yaitu mencapai separuh dari angka yang dicatat sebelumnya. Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol. Ihsan, S.I.K., menyampaikan bahwa strategi yang diterapkan berhasil menekan kerugian ekonomi masyarakat akibat kecelakaan lalu lintas. Data ini diperoleh secara resmi pada Senin, 2 November 2026, melalui laporan resmi kepolisian.

Kendati terjadi penurunan secara mingguan dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah kejadian laka lantas pada minggu pertama Operasi Patuh Progo 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan minggu pertama tahun 2025 yang mencatat angka 128 kejadian. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 35 persen secara tahunan. Namun, Kapolda DIY tetap menilai bahwa angka tersebut berhasil ditekan lebih rendah dibandingkan dengan tren yang mungkin terjadi tanpa adanya intervensi operasi intensif ini. Penurunan mingguan ini dianggap sebagai indikator keberhasilan segera dari strategi penegakan hukum yang diterapkan.

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Pergeseran Strategi Penegakan Hukum Humanis

Dalam urusan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Polda DIY mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan humanis. Pergeseran pola penindakan ini terlihat jelas dari angka sanksi tilang yang menurun drastis dari 5.865 pelanggar pada tahun 2025 menjadi hanya 1.127 pelanggar pada minggu pertama tahun 2026. Penurunan jumlah tilang ini mencerminkan perubahan fokus dari hukuman finansial murni menjadi pendekatan edukatif.

Sebaliknya, penindakan berupa teguran edukatif meningkat menjadi 5.284 teguran pada minggu pertama 2026, dibandingkan dengan total 5.254 teguran pada tahun lalu. Secara keseluruhan, total penindakan penegakan hukum (gakkum) pada minggu pertama Operasi Patuh Progo 2026 mencapai 6.411 tindakan dengan teguran persuasif yang mendominasi kegiatan operasional di lapangan. Pendekatan ini dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan rasa permusuhan terhadap aparat.

Komandan Operasi Patuh Progo 2026, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., menegaskan dalam amanatnya pada Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolda DIY, Senin, 26 Oktober 2026, bahwa operasi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Dia menjelaskan bahwa pola pelaksanaan terdiri dari 20 persen preemtif, 50 persen preventif, dan 30 persen represif. Pendekatan ini diterapkan dengan prinsip humanis, profesional, dan berkeadilan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Pandangan Kapolda dan Harapan Masa Depan

Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., menekankan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan dan refleksi budaya bangsa serta tingkat modernitas masyarakat. Pernyataan ini menjadi dasar filosofis mengapa pendekatan preventif dan edukatif diprioritaskan dalam Operasi Patuh Progo 2026. Kapolda berharap agar kesadaran berkendara yang aman terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat demi keselamatan bersama di jalan raya.

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Polda DIY juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi aturan berlalu lintas selama operasi berlangsung. Imbauan terus digaungkan agar pola berkendara yang aman menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dalam minggu pertama ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi peningkatan disiplin lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depannya.