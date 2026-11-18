AFC mengundur Piala Asia 2027 hingga awal 2028 karena situasi keamanan Timur Tengah. Keputusan ini disambut positif oleh PSSI dan pelatih John Herdman untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia.

Asosiasi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah resmi mengumumkan penundaan penyelenggaraan Piala Asia 2027. Turnamen besar ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027, namun kini dipindahkan ke tanggal 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Keputusan strategis ini diambil oleh federasi sepak bola benua Asia karena kondisi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Negara tuan rumah, Arab Saudi, mengalami peningkatan ketegangan keamanan akibat konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai tidak kondusif bagi penyelenggaraan acara berskala internasional yang melibatkan banyak delegasi dan penonton dari seluruh dunia.

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Rasa khawatir terhadap keamanan juga disampaikan oleh berbagai negara peserta potensial. Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Vietnam menyatakan keraguan mereka terkait situasi keamanan di Timur Tengah. Ketidakpastian ini menjadi faktor utama mengapa AFC memilih untuk menunda turnamen tersebut hingga awal tahun depan demi menjamin keselamatan para peserta dan penyelenggara.

Resmi PSSI dan Dukungan Erick Thohir

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI merespons keputusan penundaan ini dengan sikap menghormati arahan dari AFC. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara semua negara anggota. Beliau menyatakan bahwa sebagai bagian dari konfederasi, Indonesia wajib mengikuti arahan resmi yang telah diambil oleh induk organisasi sepak bola Asia.

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Erick Thohir menyampaikan pandangannya bahwa penundaan ini sebenarnya membawa manfaat positif bagi persiapan Timnas Indonesia. Dengan adanya pergeseran jadwal, tim nasional memiliki jeda waktu yang lebih panjang untuk melakukan pembinaan dan strategi. Hal ini memungkinkan manajemen tim untuk menyusun rencana latihan yang lebih matang tanpa tekanan waktu yang terlalu padat.

Strategi John Herdman dan Agenda 2027

Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, memiliki rencana konkret untuk memanfaatkan masa penundaan tersebut. Ia menyebut bahwa tim akan memiliki waktu tambahan pada bulan Maret dan Juni tahun 2027 untuk meningkatkan performa pemain. Jeda ini sangat krusial untuk mengevaluasi taktik dan kesehatan fisik skuad garuda sebelum kompetisi utama dimulai.

Momentum positif ini juga sejalan dengan agenda padat yang menanti Timnas Indonesia di tahun mendatang. Pada September 2027, timnas akan memasuki babak awal Kualifikasi Piala Dunia. Persiapan intensif selama masa penundaan Piala Asia akan membantu tim untuk tidak terpotong dan tetap fokus full gear menghadapi kualifikasi tersebut di Oktober dan November.

Tantangan Cedera dan Kedalaman Skuad

Di balik keuntungan waktu, Timnas Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang signifikan sebelum Piala Asia bergulir. Saat ini, beberapa pemain inti tengah mengalami cedera yang mengganggu kondisi internal tim secara taktis. Adrian Wibowo, Mees Hilgers, dan Miliano Jonathans masih dalam masa penyembuhan dan belum bisa dipastikan partisipasinya pada awal turnamen.

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John Herdman juga menghadapi tantangan dalam merapatkan ketimpangan antara skuad inti dan skuad pelapis. Skuad inti yang terdiri dari para pemain diaspora Eropa memiliki kualitas tinggi, sementara skuad pelapis mayoritas bermain di liga lokal maupun ASEAN. Tugas penting bagi pelatih adalah memastikan tidak ada jurang performa yang terlalu lebar antar lini.

Opsi Naturalisasi dan Langkah Selanjutnya

Masa penundaan ini membuka peluang bagi PSSI dan staf kepelatihan untuk mempertimbangkan opsi naturalisasi. Pemain keturunan yang berkarier di benua Eropa bisa menjadi pilihan strategis untuk memperkuat kedalaman skuad. Namun, proses naturalisasi harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan taktis tim, bukan hanya sekadar menambah jumlah pemain.

Persiapan matang selama satu tahun ke depan akan menentukan keberhasilan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027. PSSI dan John Herdman diharapkan dapat menyusun program latihan yang terstruktur untuk mengatasi isu cedera dan memperkuat kohesi tim. Keputusan AFC ini akhirnya memberikan ruang bagi Indonesia untuk tampil lebih optimal di panggung sepak bola Asia.