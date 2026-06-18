Penumpukan Kontainer di Tanjung Priok Turun Drastis Usai Upaya Bea Cukai

Penumpukan kontainer di jalur pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok menurun signifikan menjadi sekitar 700 kontainer dari 3.100 kontainer sebelumnya berkat penambahan personel, lokasi pemeriksaan tambahan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Aktivitas bongkar muat di posko Bea dan Cukai Terminal Petikemas (TPK) Koja, Tanjung Priok , Jakarta. Penumpukan kontainer di jalur pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok sudah mulai berkurang setelah sebelumnya sempat menumpuk menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pukul 16:00 WIB, aktivitas bongkar muat untuk pemeriksaan tidak begitu ramai. Di tempat pengecekan terlihat pemeriksaan daging beku bertuliskan huruf Arabic dilakukan oleh Bea dan Cukai serta Badan Karantina Indonesia. Selain itu juga terlihat barang impor lain yang diperiksa seperti tas, dinamo motor, gulungan plastik, dan lainnya. Namun tidak ada kontainer berisikan komponen mobil BYD dan Wuling seperti yang disampaikan sebelumnya.

Terlihat juga barang dengan huruf Mandarin yang berasal dari China. Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyatakan kontainer yang masih diperiksa di jalur merah per 17 Juni 2026 turun jadi sekitar 700 kontainer dari sebelumnya 3.100 kontainer pada Mei lalu.

"Dari hampir Mei lalu yang masih sebanyak 3.100 kontainer, saat ini sudah menurun menjadi sekitar 700 kontainer yang hot outstanding. Sudah banyak yang kita selesaikan dengan adanya beberapa lapangan tambahan yang kami siapkan," ujarnya. Hal ini adalah hasil upaya Bea Cukai Tanjung Priok mengurangi penumpukan kontainer. Beberapa langkah telah disiapkan seperti penambahan personel pemeriksaan, penambahan lokasi pemeriksaan di Jakarta International Container Terminal dan TPK Koja, pelaksanaan pemeriksaan ditambah sampai malam hari, serta penyesuaian layanan.

Sebagai bagian dari percepatan arus barang, Bea Cukai Tanjung Priok menginisiasi pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain asosiasi trucking Aptrindo DKI Jakarta, importir produsen, asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, serta pengusaha Tempat Penimbunan Sementara. Bea Cukai Tanjung Priok menegaskan kontainer yang telah memperoleh SPPB pada prinsipnya telah menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan dapat segera dikeluarkan dari kawasan pelabuhan





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Bea Cukai Tanjung Priok Kontainer Impor Pemeriksaan Penumpukan TPK Koja JICT Barantin

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